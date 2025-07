« On vous en doit une, Monsieur le Président »

Le 1er Août 2025, notre pays, le Bénin célébrera le 65e anniversaire de son accession à l’indépendance.

65 années de marches laborieuses et victorieuses vers la démocratie et l’instauration d’une culture de paix et de liberté à l’échelle du pays.

65 années à bâtir ensemble un Bénin meilleur, un Bénin du mieux-vivre.

65 années à œuvrer au développement de notre nation commune.

Car convaincu comme peuple qu’« il n’y a pas de démocratie sans développement » et que « la paix sans développement est un vain mot ».

À cet effet, témoin intéressé, averti et aguerri, acteur engagé et passif de la vie politique béninoise, j’en ai vu passer des Hommes et des Femmes avec des promesses de ce développement tremplin pour la paix et la démocratie.

Des promesses de progrès social. Des promesses de changement.

Du changement pour la Nation. Du changement pour tout le monde. Du changement pour la jeunesse…

Oui, du changement pour la jeunesse car la fin ultime de l’action politique fut toujours celle de bâtir un avenir durable pour cette génération de jeunes gens.

Une génération qui ne saurait ignorer les efforts de changement et les prémices de changement que le pays aura connus depuis les premières heures de son indépendance, qui ont façonné le Bénin d’aujourd’hui, le Dahomey d’hier.

Une génération reconnaissante et fière ambassadrice d’un Bénin encore plus résolument engagé vers ce progrès social ces dernières années.

Car, Monsieur le Président,

Au nom de la Rupture, le pays avance.

Sous votre leadership, le pays est dans une marche affirmée vers ce progrès social, gage de paix et de démocratie.

Un programme d’actions gouvernementales se concrétise ! Des transformations à tous les niveaux du pays : routes, marchés, hôpitaux, numérique, tourisme, énergie, entrepreneuriat, accessibilité des services publics, lutte contre la corruption, sécurité…

Une vision se dessine. Bénin 2060 avec une ambition claire et assumée : un Bénin révélé, prospère et moderne. Moins de bruit, plus de résultats.

Les signes d’un Bénin nouveau sont là, visibles et palpables. Les bases d’un Bénin résolument prospère sont posées.

Avec comme point d’orgue, une reconnaissance encore plus explicite de l’apport de la jeunesse comme condition indispensable de tout progrès politique ou social et une volonté manifeste de faire de cette jeunesse, le principal moteur de l’Histoire qui s’écrit, celle d’une génération.

Monsieur le Président,

Le réveil du Bénin, c’est celui de sa jeunesse. Et vous l’avez compris.

Point de mots pour souligner vos efforts constants pour valoriser le génie des jeunes béninois.

Un génie si longtemps étouffé par le doute, l’auto-censeure, le manque de confiance dans ses propres idées – dans nos propres idées d’un Bénin moderne et prospère.

Mais qui plus que jamais, sous votre sens de l’action politique et de la promotion de l’excellence, a le mérite de croire en ses idées, ses visions, ses talents ;

Cette force vive qui l’incarne – étudiants, entrepreneurs, artistes, professionnels de tous métiers, chercheurs, activistes, etc.

Qui vous sont mille fois reconnaissants de vos efforts inlassables pour redonner au génie béninois ses lettres de noblesse ;

Le libérer des énergies perdues dans les querelles politiciennes, de la crainte du regard des autres, de la peur d’échouer, du trop-plein d’excuses sur le manque d’espace pour oser ;

Valoriser sa créativité dans les arts et la culture. La culture béninoise dont vous faites une arme d’influence, un moteur économique, une fierté nationale en a besoin.

Son audace dans l’entrepreneuriat. La transformation structurelle de notre économie que vous avez enclenchée, passe par des jeunes qui créent, innovent et exportent.

Son engagement civique et politique. La démocratie béninoise, au service du progrès social dont vous êtes la cheville ouvrière, a besoin de citoyens engagés et responsables.

Son intelligence technologique. Le Bénin du numérique dont vous êtes le porte-étendard, ne se fera pas sans son génie de développeurs, d’analystes de données, d’ingénieurs en sécurité informatique ou en apprentissage automatique.

Monsieur le Président,

De Cotonou à Parakou, De Malanville à Grand-Popo, De Houyéogbé à Natitingou, de Kandi à Porto-Novo, de Ouidah vers le reste du Monde,

Votre action paie. Grâce à vous, la jeunesse béninoise est au sommet de ses imagination les plus folles et productives au service du développement de la Nation.

Elle n’attend plus ; elle agit. Elle inspire le changement autour d’elle.

Elle fait sienne la maxime de l’ancien président sudafricain Nelson Mandela, « […] les vrais héros, sont ceux […] qui bâtissent… ».

Elle est héroïque, bâtisseuse du Bénin d’aujourd’hui, architecte du Bénin de demain.

Elle saisit pleinement la possibilité et la responsabilité de changer le Bénin pour le rendre meilleur.

Occasion donc de vous rappeler en cette veille de la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance de notre cher et beau pays le Bénin :

Les fondations que vous avez posées sont solides.

La jeunesse béninoise est dans votre camp : celui d’un Bénin nouveau et prospère.

Elle est bien plus que jamais consciente que ce pays ne peut réussir sans elle, sans ses cerveaux, ses bras, ses voix, son génie…

Alors, Monsieur le Président, continuez vos efforts pour bâtir cette jeunesse du changement dans un Bénin révélé.

Ce n’est point une convocation du pouvoir. C’est une convocation de l’Histoire.

Dr. Chedrak Chembessi

Économiste du développement territorial

Professeur d’université

Militant Union Progressiste Le Renouveau – Section Canada

Toronto, Canada

