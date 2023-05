En stage à Lomé au Togo depuis la semaine écoulée, les Amazones intensifient leur préparation avant de s’envoler pour le Ghana où elles prendront part à la Coupe féminine UFOA B U20 2023. Le sélectionneur des jeunes dames béninoises promet une compétition réussie.

Abdoulaye Ouzerou, le sélectionneur des Amazones U20 a fixé un objectif clair pour ses filles pour cette Coupe féminine UFOA B U20 2023 au Ghana. Ceci, bien que la préparation des joueuses béninoises a pris du retard.

« Nous devons profiter de chaque instant qui nous reste, car là, il n’y a pas de temps à perdre. Il faut travailler sur tous les aspects avérés. Nous allons jouer sur un terrain distingué, et si nous faisons n’importe quoi lors de ce gala, vous savez très bien que les choses peuvent vite tourner. J’ai dit aux filles que notre objectif est de rester dans la compétition pendant deux semaines, ce qui signifie que nous devons sortir des phases de groupes en étant premières ou deuxièmes. Lorsque vous atteignez les demi-finales, il y a moins de pression. Tout ce qui viendra après cela ne sera que du bonus. Donc l’idée est de remporter au moins un match« », a d’abord déclaré Ouzerou avant de notifier le grand atout qu’il dispose en son effectif à savoir, le fait que presque tous les joueuses évoluent en championnat.

« Il est vrai qu’une semaine est peu, mais ce n’est pas rien non plus, car en une semaine, on peut accomplir beaucoup de choses. Nous avons la chance d’avoir des joueuses qui semblent toutes être en championnat. C ‘est un avantage d’arriver au championnat avec un bon niveau, et nous allons en profiter pour mettre en place quelque chose. », se réjouit Ouzerou.

Le Bénin est dans le groupe A, et affrontera le Ghana en match d’ouverture le 20 mai prochain.

La compétition elle démarre en cette date pour prendre fin le 3 juin au Ghana.

J.S



16 mai 2023 par ,