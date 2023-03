Le Bénin n’a fait mieux que d’arracher un nul face au Rwanda ce mercredi 22 Mars au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le match s’inscrivait dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

Gernot Rohr et ses Guépards ont été accrochés par le Rwanda ce mercredi au stade GMK de Cotonou. Surpris dès la 13e minute de jeu, les Béninois sont revenus à égalité plus tard à la 82e grâce à un but de Steve Mounié.

Peu convaincant dans les cages face aux Rwandais mercredi dernier, Saturnin Allagbe vient de réagir après le match nul (1-1). Le portier de Dijon appelle le peuple béninois à garder la foi pour aller chercher la qualification pour la CAN 2023.

« Pas récompensé de tous nos efforts mais on garde la foi pour la suite. Mention spéciale aux supporters », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Il en a profité pour souhaiter bon Ramadan au monde musulman.

« Ramadan Kareem à toute la communauté musulmane », ajoute-il.

Pas récompensé de tous nos efforts mais on garde la foi pour la suite. 😉 Mention spéciale aux supporters 🔥 Ramadan Kareem à toute la communauté musulmane. #Sofak pic.twitter.com/M8D8NPF7iL — Saturnin ALLAGBE (@SatAllagbe) March 23, 2023

Le match retour comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 se tiendra lundi prochain entre le Rwanda et le Bénin.

J.S

