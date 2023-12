Offensive diplomatique du Bénin en Asie et dans le Golfe Persique

Pas assez offensive durant le premier quinquennat du président Patrice Talon, la diplomatie béninoise est dans une nouvelle dimension depuis la nomination du Ministre des affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

Le Bénin est depuis peu sur tous les fronts diplomatiques. En témoigne la récente tournée de travail du nouveau Ministre des affaires étrangères et de la coopération, Olushegun Adjadi Bakari du 14 au 21 décembre 2023 en Asie.

Le chef de la diplomatie béninoise a été reçu le jeudi 14 décembre à Hanoi (Vietnam) par le vice-premier ministre Tran Luu Quang. Il a été question de renforcer les liens avec le Vietnam, un pays en relation avec le Bénin depuis 1973. Le Vietnam a manifesté son engagement à accompagner le développement du Bénin. Le vice-premier ministre a souhaité que le Vietnam et le Bénin renforcent leu amitié en tant que fondement de la coopération.

Après Hanoi où il a signé un accord de coopération entre le Bénin et le Vietnam, le ministre des affaires étrangères du Bénin Shegun Adjadi Bakari a été accueilli le 17 décembre 2023 à New Delhi (Inde) par Arindam Bagchi, le porte-parole du ministère des affaires étrangères de l’Inde. Les échanges ont permis la signature de plusieurs accords dans le commerce, l’agriculture, la santé et surtout les technologies.

A Séoul (Corée du Sud) où il est attendu de sa tournée de travail, le ministre aura une rencontre d’échanges avec la communauté béninoise le mardi 19 décembre 2023.

Ce regain d’intérêt dans les prises de contact à l’international entre en droite ligne avec la nouvelle vision au Ministère béninois des affaires étrangères. « La coopération a pour vocation finale, la mobilisation des ressources pour le financement du développement », a indiqué le nouveau patron de la diplomatie béninoise le 09 juin 2023 lors d’une rencontre prise de contact avec les membres du Comité de Direction de son ministère. C’est dans ce sens que s’inscrit certainement la présence du ministre Shegun Adjadi Bakari à Bejing (Chine) le 03 juillet 2023, aux côtés du ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni et de la ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Assouma, lors de la 5è session de la Commission Mixte de coopération sino-béninoise, une rencontre consacrée essentiellement au commerce bilatéral.

Le Bénin a multiplié les visites diplomatiques depuis la nomination en juin 2023 du ministre Shegun Adjadi Bakari en remplacement de Aurélien Agbénonci.

Le ministre béninois des affaires étrangères a été reçu au Nigéria le 29 septembre 2023 par son homologue Yusuf Tuggar. Le renforcement des liens entre le Bénin et le Nigéria son puissant voisin de l’Est était le sujet au menu des échanges.

Porteur d’un message du président Patrice Talon au roi Salman d’Arabie Saoudite, le ministre Shegun Adjadi Bakari a été à Riyad le 1er octobre 2023. Occasion pour le Bénin de discuter de renforcement de sa coopération avec l’Arabie Saoudite lors de la rencontre entre le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Bin Abdullah.

La diplomatie béninoise aborde ainsi une nouvelle dimension qui rompt avec la discrétion affichée durant le premier quinquennat du président Patrice Talon. Pour un pays dont les autorités entendent passer d’une « aide au développement à l’aide à l’investissement », l’accent est mis désormais sur la coopération économique ».

