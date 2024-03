Odile Ahouanwanou médaillée d’Or en Heptathlon

Le Bénin est de nouveau à l’honneur dans ces 13es Jeux Africains en cours à Accra au Ghana. L’athlète béninoise Odile Ahouanwanou s’est offerte la médaille d’Or en Heptathlon.



Les athlètes béninois ont décidé de suivre les traces de Noélie Yarigo médaillée de bronze aux mondiaux d’athlétisme en salle à Glasgow. Ce jeudi, c’est notre amazone Odile Ahouanwanou qui décroche la médaille d’or en Heptathlon aux 13es Jeux Africains à Accra.

Elle a décroché la médaille d’Or à l’issue d’une combinaison de sept épreuves (100m haies, 200m, 800m, saut en hauteur, saut en longueur, javelot et lancé de poids). Odile Ahouanwanou s’est imposée ainsi avec 5616 points et dominé la Nigériane Francis Petersen Kemi (5268 pts) et la Camerounaise Mafogang Tenkeu Adèle (5181 pts).

Odile Ahouanwanou est de ce fait, Championne d’Afrique.

J.S

22 mars 2024 par