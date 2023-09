Octroi d’agrément aux sociétés de fourniture des prestations au Hadj

Le Ministère béninois des Affaires étrangères procède à l’actualisation du répertoire des sociétés agréées pour la fourniture des prestations d’assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque.

« Dans le cadre de l’organisation du Hadj, édition 2024 et en vue d’actualiser le répertoire des sociétés agréées pour la fourniture des prestations d’assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque, toute société privée, régulièrement constituée et désireuse de fournir lesdites prestations, est invitée à déposer au Ministère des Affaires étrangères un dossier d’agrément », a indiqué Olushegun Adjadi Bakari, ministre des affaires étrangères, Président du Comité d’Orientation et de Supervision du Hadj, dans un communiqué en date du 14 septembre 2023.

Les dossiers sont reçus du 18 au 28 septembre 2023 de 9 heures à 11 heures et de 15 heures à 17 heures au bureau 409 sis au quatrième étage du Ministère des Affaires étrangères à Cotonou.

Les pièces constitutives du dossier d’agrément sont : une lettre de demande ; une attestation d’immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier ; une copie des statuts de la société et une attestation d’immatriculation IFU.

L’agrément des anciennes sociétés reste valide jusqu’à l’édition 2024 du Hadj, a rappelé le ministre.

