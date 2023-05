Objectifs atteints

La session de formation sur la communication des prévisions saisonnières s’est achevée ce samedi 29 avril 2023 sur une note de satisfaction. La dernière phase qui s’est déroulée à l’amphithéâtre du Centre régional AGRHYMET à Niamey au Niger était consacrée à la présentation de quelques productions de presse, l’évaluation globale de la session et les perspectives notamment les dispositions d’ordre pratique de mise en synergie des acteurs au plan régional pour pérenniser et capitaliser les acquis. Le délégué du Bénin Michel AHONON et trois autres délégués sénégalais, togolais et nigérien ont reçu mandat de la poursuite des actes préparatoires à la convocation des assises pour la formalisation de ce cadre au plan régional.

Cette session de formation et de renforcement des capacités des acteurs des médias a été initiée par le centre régional AGRHYMET dans le cadre de la mise en œuvre du projet AICCRA visant l’accélération de l’impact de la recherche en Afrique.

Le journaliste béninois invité ès qualité personne ressource pour avoir conçu et concrétisé une stratégie de communication des résultats des prévisions saisonnières au plan local et national depuis sept ans, a exposé à ses pairs de la région l’expérience du Bénin dans cette initiative dont les échos sont parvenus aux structures régionales.

Vues partielles des participants à l’ouverture, la photo de famille à la clôture et de la présentation de la communication du Bénin

