OVI WÊ YIN LÉ !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que de son passage sur la chaine française LCI dimanche dernier, ce qui fait jaser nombre de ses cousins au pays, c’est son affaire de limitation des naissances dans nos pays où, la première richesse du père de famille est la taille de sa nombreuse progéniture, avec des enfants malnutris, le ventre ballonné, morve un nez, qui pullulent comme des rats dans à peine parfois, quelques mètres carrés de toits …

Ce père de famille qui ne se sent pas de fierté en parlant du nombre de ses enfants, n’a souvent, il est vrai, après une dure journée de production, d’autres loisirs ou occupations, que de "produire" ses femmes, qui du reste entre elles, se livrent à une féroce concurrence de qui fabriquera le plus de gosses pour lui.

Mais vous mes Neveux et nièces qui trouvez que le planning familial a beaucoup de travail depuis que les enfants sont assurés d’un bon repas chaud presque gratuit par jour à l’école , et que quantités de mesures genrées font que les élèves filles ne couteront plus grand chose aux parents, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

7 mars 2023 par