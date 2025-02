OUADADA-Bénin inaugure deux nouveaux sites touristiques à Porto-Novo

Le Président de l’Association OUADADA, Gérard Bassalé a procédé ce jeudi 20 février 2025, à l’inauguration de deux nouveaux sites touristiques à Porto-Novo, la capitale du Bénin. La cérémonie officielle de mise en service des deux ouvrages a été marquée par la présence de plusieurs personnalités dont Aurelle Cédric, représentant de l’Ambassadrice de France, le Directeur de l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA), les représentants du Maire de la ville de Porto -Novo et du préfet du département de l’Ouémé.

La ville de Porto-Novo dispose depuis ce jeudi 20 février 2025, de deux nouveaux sites touristiques réalisés grâce à deux projets financés par l’Ambassade de France. Le premier est intitulé ’’Valorisation du patrimoine culturel et parcours numérique connectés des places Vodun et des sentinelles du climat’’ ; et le second, est relatif à la ’’Réhabilitation et valorisation numérique du Jardin des Plantes et de la Nature’’. Ces deux initiatives selon le Président de l’Association OUADADA, vont contribuer à l’attractivité de la ville capitale.

Caractéristiques des deux projets

Pour ce qui concerne les Sentinelles du climat, le Directeur du Centre Culturel Ouadada fait savoir que « 14 vidéos sont réalisées sur des articles et des œuvres des sentinelles du climat, sur l’histoire des quartiers, sur le changement climatique et sur la protection de l’environnement. A cela s’ajoute « un parcours aventure composé de 14 jeux interactifs virtuels et une quinzaine de plaques sur lesquelles sont imprimés des QR code contenant des données numériques, un espace aménagé et équipé de cinq tablettes pour diffuser les contenus du musée virtuel vodun ».

Du point de vue de la réhabilitation du JPN, Gérard Bassalé a fait le point de ce qui a été réalisé. Il s’agit d’après lui, de la charpente, la toiture et le plafond du bâtiment central qui sont réfectionnés, un espace multi media a été aménagé et équipé de 10 tablettes tactiles, une télévision 75 pouces, 20 vidéos sur les usages des plantes en médecine traditionnelle, 20 jeux interactifs pour sensibiliser les jeunes et les visiteurs à la préservation de l’environnement, et une vingtaine de plaques sur lesquelles sont imprimés les QR code contenant les données numériques.

Pour le représentant de l’Ambassadrice de France au Bénin, l’inauguration de ces deux nouveaux sites marque l’aboutissement d’un travail collaboratif exemplaire entre les deux parties. Il s’agit selon Aurelle Cédric, d’un travail qui incarne l’engagement commun des deux Etats pour la valorisation du patrimoine culturel et naturel, ainsi que l’innovation au service du développement durable. Le projet patrimoine 2.0 financé par l’ambassade de France au Bénin selon le représentant de l’Ambassadrice, s’inscrit dans une vision ambitieuse ; celle de « donner une nouvelle dimension au patrimoine béninois grâce aux technologies numériques ».

La cérémonie officielle d’inauguration s’est achevée par une visite sur le site des Sentinelles du climat en bateau solaire sur la promenade lagunaire de Porto -Novo.

