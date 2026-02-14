OROU MARÉ KOTO reconduit à la tête de l’exécutif communal de Pehunco

Le préfet de l’Atacora Déré CHABI NAH, a procédé à l’installation du nouveau conseil communal de Pehunco, à l’issue de laquelle le maire sortant, OROU MARÉ KOTO, a été reconduit dans ses fonctions. Un choix qui traduit la confiance renouvelée des conseillers communaux envers celui qui dirige la commune depuis la précédente mandature.

Aux côtés du maire reconduit, SINABEROHUI THOMAS Gilles a été désigné au poste de Premier Adjoint au Maire (PAM), tandis que ANDRÉ CESSI Béatrice occupe désormais les fonctions de Deuxième Adjointe au Maire (DAM).

La séance d’installation, présidée par le préfet du département de l’Atacora, Déré CHABI NAH, s’est déroulée dans une atmosphère solennelle, marquée par la présence des autorités locales, des responsables administratifs et des populations venues nombreuses assister à l’événement.

