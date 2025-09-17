mercredi, 17 septembre 2025 -

Tribunal de commerce de Cotonou

ORIADE BUILDING SARL condamnée à payer plus de 12 millions FCFA




Pour des travaux non exécutés, la société ORIADE BUILDING SARL a été condamnée, le 19 mars 2025, par le Tribunal de Commerce de Cotonou.

ORIADE BUILDING SARL a été condamnée à verser à une cliente la somme de 10.859.470 FCFA pour des travaux non exécutés. La société devra également verser 2.000.000 FCFA de dommages-intérêts pour les préjudices subis.

Le litige remonte à un contrat signé en février 2022. La société s’était engagée à construire un appartement pour un montant de 25.000.000 FCFA. Malgré le paiement de 24.250.000 FCFA par la cliente, les travaux sont restés inachevés.

Un expert a évalué que seulement 56% des travaux avaient été réalisés.

Le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise formulée par ORIADE BUILDING SARL. Il a également débouté la société de sa demande reconventionnelle de 6.179.750 FCFA.

Jean-Pierre BANWOLA, gérant de la société, a été mis hors de cause. Le Tribunal de commerce de Cotonou a rappelé que la responsabilité incombe à la société elle-même.

Selon le jugement N° 042/2025/CJ2/S1/TCC rendu le 19 mars 2025, la société ORIADE BUILDING SARL devra également supporter les frais de justice.
M. M.

17 septembre 2025 par Marc Mensah




