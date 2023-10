ONCLE AGBAYA : ILS SONT IMPAYABLES !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout . Sinon que certains parmi vous , jamais en retard d’une vanne , croyez savoir que depuis mardi à 20h05mn, aussitôt l’identité du nouveau ministre de la Jeunesse connue à l’entame du journal de 20H qu’il y a déjà la naissance d’un ou deux groupes Whatsapp dénommés « Les amis de Benoit DATO » !

Et d’aucuns parmi les plus factieux et facétieux affirment même que ce ne sont même pas des groupes nouvellement créés mais qu’ils existaient sous le nom « Des amis de Oswald HOMEKY » ! En tout cas petit Neveu DATO sait à quoi s’en tenir …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui hilares , demandez que les créateurs et administrateurs de ces groupes soient traduits eux aussi devant la CRIET , vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

