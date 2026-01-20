OLAFEMI Sarl condamnée à verser 500.000 FCFA à un garagiste

Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société OLAFEMI Sarl à verser 500.000 francs CFA à un garagiste, à l’issue d’un contentieux portant sur la réparation d’un véhicule Ford Ranger diesel. La décision a été rendue, en premier ressort, le 15 janvier 2026.

Le promoteur d’un garage sis à Godomey a été attrait en justice le 31 mars 2025.

OLAFEMI Sarl reprochait au garagiste une mauvaise exécution d’un contrat de réparation conclu en 2024, incluant le remplacement du moteur avec une garantie de six mois.

L’entreprise réclamait près de 3,9 millions de francs CFA au titre de dommages-intérêts, évoquant des pannes répétées, la perte de pièces mécaniques et un danger pour la sécurité des occupants du véhicule. Selon la société, « la persistance des pannes immédiatement après la restitution du véhicule » établissait un manquement contractuel, assimilable à une inexécution fautive, voire à un dol.

Le garagiste a contesté ces accusations, affirmant que le véhicule avait déjà subi des interventions hasardeuses avant son arrivée à l’atelier. Il a soutenu qu’un accord particulier avait été conclu, portant sur un échange de moteurs contre la somme de deux millions de francs CFA, et que les réparations nécessaires avaient été effectuées avant que le client ne confie le véhicule à un autre mécanicien.

Dans son jugement, le tribunal retient que les parties ont effectivement convenu d’un tel échange, assorti d’une garantie de six mois. Mais il souligne que, face à une nouvelle panne, la société OLAFEMI « n’a pas daigné recourir aux services du défendeur », préférant solliciter un tiers. Elle ne pouvait, dans ce cas, « exciper d’une inexécution contractuelle du défendeur et solliciter le remboursement des sommes avancées », ni réclamer le prix du moteur ou des pièces remplacées.

Le tribunal relève en outre qu’aucun élément ne prouve une demande formelle de restitution des pièces litigieuses. La demande de dommages-intérêts a donc été rejetée dans son intégralité.

En revanche, la juridiction a reconnu que la société restait redevable de 500.000 francs CFA au titre des réparations effectuées. « Il y a donc lieu de la condamner au paiement de sa dette », conclut le jugement N°006/2026/CJ2-PC/S1/TCC du 15 janvier 2026.

