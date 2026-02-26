vendredi, 27 février 2026 -

596 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Bâtiment et Travaux publics

OFMAS International SA obtient la triple certification ISO

(L’entreprise consolide sa position d’acteur majeur du BTP en Afrique de l’Ouest)




OFMAS International SA obtient officiellement les certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Elle devient ainsi la première entreprise béninoise à décrocher la triple certification ISO. La cérémonie de remise des certifications a eu lieu ce jeudi 26 février 2026, à la direction générale de l’entreprise, à Akpakpa (Cotonou).

OFMAS franchit une étape majeure dans son développement avec l’obtention de la triple certification ISO 9001 (management de la qualité), ISO 14001 (management environnemental) et ISO 45001 (santé et sécurité au travail). Cette triple certification atteste que l’organisation répond aux standards internationaux en matière de maîtrise de la qualité de ses travaux et de satisfaction client, de prévention des risques professionnels et de protection de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, ainsi que de gestion responsable de ses impacts environnementaux. « Cette reconnaissance témoigne de notre engagement collectif, d’un travail rigoureux et d’une vision partagée : celle de bâtir une organisation performante, crédible et résolument tournée vers l’excellence  », a déclaré le Président-directeur général du groupe, Mathurin DE CHACUS. Il a renouvelé l’engagement de l’entreprise à contribuer durablement au développement du Bénin. « Notre ambition reste claire : faire de notre entreprise une référence par la qualité de ses prestations et un partenaire stratégique privilégié pour nos partenaires et pour l’État béninois, mais aussi représenter dignement le Bénin hors de nos frontières », a-t-il ajouté.

Président-directeur général du groupe OFMAS, Mathurin DE CHACUS

Selon la directrice Qualité-HSE, Bice Lorrain SODJIEDO, la triple certification obtenue par OFMAS n’est que l’aboutissement d’un engagement collectif. Il y a quelques années, informe-t-elle, nous avons fait le choix stratégique de structurer notre organisation autour des référentiels internationaux. « Cela se traduit par la structuration et la maîtrise de nos processus, l’analyse de nos parties prenantes ainsi que de nos risques et opportunités, le renforcement de notre conformité réglementaire, l’amélioration continue de nos pratiques QSE sur nos chantiers et sur nos sites, ainsi que la montée en compétences et l’implication progressive de nos équipes », a affirmé Bice Lorrain SODJIEDO.

OFMAS a également mené des audits internes, revu ses processus de travail, structuré sa documentation, corrigé ses écarts et renforcé sa culture préventive. « Cette reconnaissance ne constitue pas une finalité ; elle est surtout une responsabilité : celle de maintenir le niveau d’exigence, de progresser et de faire vivre nos engagements sur chacun de nos chantiers et sites », a ajouté la directrice Qualité-HSE. Elle n’a pas manqué de remercier le Président-directeur général du groupe, Mathurin DE CHACUS, pour sa vision et son engagement, ainsi que l’ensemble des équipes mobilisées sur les différents sites et chantiers.

Le représentant de AB Certification, Mathieu CHÂTEAU, a salué l’investissement sans faille de la Direction générale ainsi que de l’ensemble des collaborateurs ayant œuvré à l’obtention de cette certification. Une triple certification ISO, explique-t-il, c’est la reconnaissance internationale des bonnes pratiques mises en place par un organisme, ainsi que de la conformité de ses processus à l’ensemble des exigences définies par ces normes. « Vous pouvez être fiers aujourd’hui d’avoir su défendre et incarner les valeurs de votre entreprise, dans la droite lignée du Programme d’action du gouvernement ainsi que de la Vision 2060 », a ajouté Mathieu CHÂTEAU.

Une entreprise moderne, tournée vers l’excellence et l’avenir

Spécialisée dans la construction routière, l’assainissement et le bâtiment, OFMAS contribue depuis plus de 30 ans à la transformation des infrastructures au Bénin et en Afrique. Elle place la qualité, la sécurité et la préservation de l’environnement au cœur de ses engagements. L’entreprise a réalisé plusieurs projets majeurs au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Togo.

En décrochant cette triple certification ISO, OFMAS confirme qu’elle est une entreprise moderne, structurée et fiable, capable d’accompagner les projets stratégiques du Bénin et de se positionner avec crédibilité au-delà des frontières nationales. Avec cette reconnaissance internationale, OFMAS consolide sa position d’acteur majeur du BTP en Afrique de l’Ouest.

Quelques images de la cérémonie

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 février 2026 par Akpédjé Ayosso




La procédure pour bénéficier des exonérations douanières et de TVA


26 février 2026 par Marc Mensah
Au Bénin, les entreprises de l’artisanat et de l’industrie bénéficient, (…)
Lire la suite

50 ha pour la nouvelle zone économique spéciale au Port de Cotonou


26 février 2026 par Marc Mensah
Une nouvelle zone économique pour faire de Cotonou un « port de 4e (…)
Lire la suite

Plusieurs étals scellés dans les marchés modernes à Cotonou


26 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans plusieurs marchés modernes de Cotonou, des étals ont été scellés (…)
Lire la suite

Un rebasage du PIB propulserait la RDC dans le top 5 des économies (…)


25 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La richesse produite par la RDC est très largement sous-estimée, le (…)
Lire la suite

Ce qui change pour la nomination du Haut-Commissaire


23 février 2026 par Marc Mensah
Une nouvelle loi, promulguée le 3 février 2026, vient modifier les (…)
Lire la suite

La justice ordonne la restitution de 24 balles de tissus saisis à Missèbo


22 février 2026 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a ordonné, le 20 février 2026, la (…)
Lire la suite

Les ambassadeurs de l’UE sur le chantier de l’hôtel Le Trône à Abomey


19 février 2026 par Marc Mensah
Jonas Hantan, ministre conseiller au Tourisme, à la Culture, aux Arts (…)
Lire la suite

La Team Don pour Row entre en action pour soutenir Wadagni–Talata


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À quelques semaines de la Présidentielle de 2026, une nouvelle force (…)
Lire la suite

SAINTE MAIN DE DIEU et sa gérante exclues des marchés publics


18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

La DGI dotée de nouveaux bureaux bientôt


18 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des Ministres a autorisé la contractualisation avec un (…)
Lire la suite

P&N Bénin condamnée à 9,2 millions F pour travaux impayés


17 février 2026 par Marc Mensah
La société P&N Bénin SA traîne une ardoise de 9.209.050 FCFA au (…)
Lire la suite

Les exportations du Bénin en hausse de 34,7 % au 4e trimestre 2025


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les exportations de marchandises du Bénin ont augmenté de 34,7 % au 4e (…)
Lire la suite

Les prix en léger repli en janvier 2026


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
En janvier 2026, le niveau général des prix à la consommation a (…)
Lire la suite

L’Afrique de l’Ouest francophone mieux classée que l’Amérique latine


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Selon le dernier rapport annuel publié par Transparency International, (…)
Lire la suite

Concevoir une réglementation fluide du VTC dans les marchés émergents


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Comment une réglementation intelligente peut favoriser des écosystèmes (…)
Lire la suite

GNANGUENON Calixte Marie élue maire d’Allada


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Commune d’Allada a un nouveau visage à sa tête. Ce samedi 14 février (…)
Lire la suite

Amazone Airlines obtient son certificat d’exploitation


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La compagnie Amazone Airlines peut désormais mener ses activités au (…)
Lire la suite

Le Bénin 6ᵉ en Afrique, 3ᵉ dans la CEDEAO et 2è dans l’UEMOA


12 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin maintient sa position dans le dernier classement mondial de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires