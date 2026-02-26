OFMAS International SA obtient la triple certification ISO

OFMAS International SA obtient officiellement les certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Elle devient ainsi la première entreprise béninoise à décrocher la triple certification ISO. La cérémonie de remise des certifications a eu lieu ce jeudi 26 février 2026, à la direction générale de l’entreprise, à Akpakpa (Cotonou).

OFMAS franchit une étape majeure dans son développement avec l’obtention de la triple certification ISO 9001 (management de la qualité), ISO 14001 (management environnemental) et ISO 45001 (santé et sécurité au travail). Cette triple certification atteste que l’organisation répond aux standards internationaux en matière de maîtrise de la qualité de ses travaux et de satisfaction client, de prévention des risques professionnels et de protection de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs, ainsi que de gestion responsable de ses impacts environnementaux. « Cette reconnaissance témoigne de notre engagement collectif, d’un travail rigoureux et d’une vision partagée : celle de bâtir une organisation performante, crédible et résolument tournée vers l’excellence », a déclaré le Président-directeur général du groupe, Mathurin DE CHACUS. Il a renouvelé l’engagement de l’entreprise à contribuer durablement au développement du Bénin. « Notre ambition reste claire : faire de notre entreprise une référence par la qualité de ses prestations et un partenaire stratégique privilégié pour nos partenaires et pour l’État béninois, mais aussi représenter dignement le Bénin hors de nos frontières », a-t-il ajouté.

Selon la directrice Qualité-HSE, Bice Lorrain SODJIEDO, la triple certification obtenue par OFMAS n’est que l’aboutissement d’un engagement collectif. Il y a quelques années, informe-t-elle, nous avons fait le choix stratégique de structurer notre organisation autour des référentiels internationaux. « Cela se traduit par la structuration et la maîtrise de nos processus, l’analyse de nos parties prenantes ainsi que de nos risques et opportunités, le renforcement de notre conformité réglementaire, l’amélioration continue de nos pratiques QSE sur nos chantiers et sur nos sites, ainsi que la montée en compétences et l’implication progressive de nos équipes », a affirmé Bice Lorrain SODJIEDO.

OFMAS a également mené des audits internes, revu ses processus de travail, structuré sa documentation, corrigé ses écarts et renforcé sa culture préventive. « Cette reconnaissance ne constitue pas une finalité ; elle est surtout une responsabilité : celle de maintenir le niveau d’exigence, de progresser et de faire vivre nos engagements sur chacun de nos chantiers et sites », a ajouté la directrice Qualité-HSE. Elle n’a pas manqué de remercier le Président-directeur général du groupe, Mathurin DE CHACUS, pour sa vision et son engagement, ainsi que l’ensemble des équipes mobilisées sur les différents sites et chantiers.

Le représentant de AB Certification, Mathieu CHÂTEAU, a salué l’investissement sans faille de la Direction générale ainsi que de l’ensemble des collaborateurs ayant œuvré à l’obtention de cette certification. Une triple certification ISO, explique-t-il, c’est la reconnaissance internationale des bonnes pratiques mises en place par un organisme, ainsi que de la conformité de ses processus à l’ensemble des exigences définies par ces normes. « Vous pouvez être fiers aujourd’hui d’avoir su défendre et incarner les valeurs de votre entreprise, dans la droite lignée du Programme d’action du gouvernement ainsi que de la Vision 2060 », a ajouté Mathieu CHÂTEAU.

Une entreprise moderne, tournée vers l’excellence et l’avenir

Spécialisée dans la construction routière, l’assainissement et le bâtiment, OFMAS contribue depuis plus de 30 ans à la transformation des infrastructures au Bénin et en Afrique. Elle place la qualité, la sécurité et la préservation de l’environnement au cœur de ses engagements. L’entreprise a réalisé plusieurs projets majeurs au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Togo.

En décrochant cette triple certification ISO, OFMAS confirme qu’elle est une entreprise moderne, structurée et fiable, capable d’accompagner les projets stratégiques du Bénin et de se positionner avec crédibilité au-delà des frontières nationales. Avec cette reconnaissance internationale, OFMAS consolide sa position d’acteur majeur du BTP en Afrique de l’Ouest.

Quelques images de la cérémonie

