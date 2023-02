OCCUPEZ-MOI, SINON...

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que les députés fraîchement élus ne sont même pas encore installés, que mon Cousin YABO, sur les dépouilles encore chaudes et les blessures encore brulantes de mes Neveux et Nièces, victimes du drame de DASSA, a donné le top de la longue campagne électorale pour 2026...

Et il semble bien que tant qu’il lui paraitra, à tort ou à raison, que son job de médiateur CEDEAO dans le FOUTA DJALON est menacé, le Président d’honneur des "Démocrates", pourrait faire sentir son "chômage," en s’enhardissant de plus en plus, dans un registre et un format politique, qu’il sait que mon Neveu Patou, par nature, ne pourra jamais imiter...

Et puis vous mes Neveux et Nièces qui gloussez, qu’il faudra peut-être suggérer à la CEDEAO, de nommer Mon Cousin YABO, médiateur local entre La Mouvance et l’Opposition pour définitivement éloigner de lui tout risque de conteneur, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

2 février 2023 par