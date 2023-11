La Police Républicaine a procédé au lancement de nouvelles cartes professionnelles pour ses fonctionnaires.

Nouvelles cartes professionnelles à la Police républicaine. C’est le fruit du projet de modernisation mis en œuvre au sein de l’institution. Selon le service de communication de la Police Républicaine, les nouvelles cartes professionnelles se distinguent par leur design moderne et attrayant. Les cartes se présentent sous trois couleurs selon le corps d’appartenance du fonctionnaire de Police (couleur blanche pour les fonctionnaires du corps des Officiers ; rose pour ceux du corps des Brigadiers et bleue pour ceux du corps des Agents).

Sur la carte, il y a l’identité du fonctionnaire (son nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son grade, son numéro matricule, son groupe sanguin, etc). Ces informations peuvent être facilement mises à jour en cas de changement de grade ou d’autres données pertinentes.

« Les nouvelles cartes professionnelles contribuent à renforcer la sécurité au sein de la Police républicaine. Grâce à leurs caractéristiques de sécurité avancées, elles réduisent considérablement les risques de contrefaçon ou d’utilisation frauduleuse. Cela permet de garantir aux fonctionnaires authentiques d’avoir accès aux installations et aux ressources sensibles, renforçant ainsi la confiance du public envers la police », informe la même source.

Les cartes peuvent être utilisées lors des contrôles internes ou externes. Elles facilitent aussi l’accès aux services et aux avantages liés à l’emploi.

A.A.A

2 novembre 2023 par ,