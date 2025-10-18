samedi, 18 octobre 2025 -

Edwige Dansi dénonce l’exclusion et le clanisme

Nouvelle voix dissidente au sein du parti Les Démocrates




La responsable aux affaires féminines de la 19ᵉ circonscription électorale du parti LD se joint au député Michel Sodjinou pour réclamer « justice, parité et démocratie interne ».

Nouvelle voix dissidente au sein du parti Les Démocrates (LD) ! Mahougnon Edwige Rolande Dansi, responsable aux affaires féminines dans la 19ᵉ circonscription électorale, dénonce dans une lettre ouverte publiée ce 18 octobre 2025 « l’esprit d’exclusion, de clanisme et de régionalisme » qui, selon elle, mine la formation politque de l’opposition.

« Je parle aujourd’hui non pas pour diviser, mais pour rappeler nos valeurs fondatrices : justice, transparence, équité, démocratie interne et respect du militant de base », précise-t-elle

Soutien au député Sodjinou

Mahougnon Edwige Rolande Dansi salue le « courage » du député Michel François Oloutoyé Sodjinou, coordinateur de la même circonscription, qui avait déjà dénoncé « les dérives internes » du parti. « Il a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup murmurent depuis trop longtemps », souligne-t-elle, affirmant se joindre à lui pour « que la vérité éclate » et que « le parti retrouve son âme ».

Un parti enfermé dans une logique d’exclusion

Selon la responsable politique, depuis le congrès de 2023 à Parakou, le parti LD s’est « progressivement enfermé dans une logique d’exclusion, de clanisme et de régionalisme ». Elle interroge : « comment prôner l’unité nationale tout en tolérant des pratiques qui divisent et stigmatisent selon l’origine géographique ou la loyauté supposée ? »

Edwige Dansi dénonce aussi la marginalisation des femmes dans la vie interne du parti « souvent mises en avant comme symbole, mais rarement consultées quand il s’agit de décisions essentielles. Nous ne sommes pas des figurantes », insiste-t-elle, appelant à un véritable respect de la parité.

Le processus de désignation du candidat à la présidentielle de 2026 a, selon elle, « confirmé une dérive préoccupante » et « mépris flagrant pour la parité ».
La responsable fustige l’absence d’une femme dans le duo proposé pour la présidentielle.
« C’est le signe d’une direction qui parle d’égalité, mais ne la pratique pas », estime-t-elle, avant d’appeler toutes les femmes du parti à « se lever et prendre leur place ».
« Le courage de dire la vérité ne divise pas : il libère », conclut-elle, appelant à « tourner la page d’un fonctionnement fermé » pour « reprendre le flambeau du vrai combat démocratique ».
M. M.

18 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




