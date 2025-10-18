La responsable aux affaires féminines de la 19ᵉ circonscription électorale du parti LD se joint au député Michel Sodjinou pour réclamer « justice, parité et démocratie interne ».

Nouvelle voix dissidente au sein du parti Les Démocrates (LD) ! Mahougnon Edwige Rolande Dansi, responsable aux affaires féminines dans la 19ᵉ circonscription électorale, dénonce dans une lettre ouverte publiée ce 18 octobre 2025 « l’esprit d’exclusion, de clanisme et de régionalisme » qui, selon elle, mine la formation politque de l’opposition.

« Je parle aujourd’hui non pas pour diviser, mais pour rappeler nos valeurs fondatrices : justice, transparence, équité, démocratie interne et respect du militant de base », précise-t-elle

Soutien au député Sodjinou

Mahougnon Edwige Rolande Dansi salue le « courage » du député Michel François Oloutoyé Sodjinou, coordinateur de la même circonscription, qui avait déjà dénoncé « les dérives internes » du parti. « Il a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup murmurent depuis trop longtemps », souligne-t-elle, affirmant se joindre à lui pour « que la vérité éclate » et que « le parti retrouve son âme ».

Un parti enfermé dans une logique d’exclusion

Selon la responsable politique, depuis le congrès de 2023 à Parakou, le parti LD s’est « progressivement enfermé dans une logique d’exclusion, de clanisme et de régionalisme ». Elle interroge : « comment prôner l’unité nationale tout en tolérant des pratiques qui divisent et stigmatisent selon l’origine géographique ou la loyauté supposée ? »

Edwige Dansi dénonce aussi la marginalisation des femmes dans la vie interne du parti « souvent mises en avant comme symbole, mais rarement consultées quand il s’agit de décisions essentielles. Nous ne sommes pas des figurantes », insiste-t-elle, appelant à un véritable respect de la parité.

Le processus de désignation du candidat à la présidentielle de 2026 a, selon elle, « confirmé une dérive préoccupante » et « mépris flagrant pour la parité ».

La responsable fustige l’absence d’une femme dans le duo proposé pour la présidentielle.

« C’est le signe d’une direction qui parle d’égalité, mais ne la pratique pas », estime-t-elle, avant d’appeler toutes les femmes du parti à « se lever et prendre leur place ».

« Le courage de dire la vérité ne divise pas : il libère », conclut-elle, appelant à « tourner la page d’un fonctionnement fermé » pour « reprendre le flambeau du vrai combat démocratique ».

M. M.

18 octobre 2025 par ,