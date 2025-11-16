Nouvelle vague de démissions au parti LD après la révision de la constitution

Après le député Justin Adjovi, secrétaire national à la Trésorerie du parti Les Démocrates (LD), un autre député LD a annoncé sa démission dans la soirée de ce samedi 15 novembre 2025.

Nouvelle vague de démissions chez Les Démocrates. La formation politique de l’ex président Boni Yayi a perdu deux députés ce samedi 15 novembre 2025. Sounon Boké Soumaïla, a annoncé son retrait de la principale formation politique de l’opposition, quelques heures après la démission de Justin Adjovi, secrétaire national à la Trésorerie du parti. Le député démissionnaire explique son choix pour « des raisons de principes ».

Lors du vote de la loi portant révision de la constitution au petit matin de ce samedi 15 novembre, en plus du groupe des 6 députés qui avaient démissionné il y a quelques jours, d’autres membres du parti d’opposition ont voté pour la proposition de loi, marquant ainsi leur adhésion aux idéaux du chantre de la Rupture et du Nouveau Départ.

