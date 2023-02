Nouvelle prorogation du délai d’activation des titres d’accès

Par note en date 23 février 2023, la Direction Générale du Port Autonome de Cotonou (PAC) informe qu’une nouvelle prorogation est accordée aux usagers portuaires n’ayant pas pu accomplir les formalités d’activation ou de délivrance de titre d’accès pour l’exercice 2023 dans le délai prescrit.

Une nouvelle prorogation accordée aux retardataires jusqu’au 03 mars 2023. Il s’agit des usagers du Port de Cotonou qui doivent déposer leurs dossiers de demande de titres d’accès pour l’exercice 2023. Un moratoire avait été accordé jusqu’au 20 février 2023 aux usagers. Avec la nouvelle prorogation, ces derniers ont encore quelques jours pour accomplir les formalités d’activation ou de délivrance de titres d’accès. « En conséquence, les badges et macarons permanents 2022 restent valables durant cette période », informe le directeur général du PAC. Joris Thys invite les structures concernées à faire diligence. « En tout état de cause, les badges et macarons non valides pour 2023 ne seront pas acceptés aux accès du Port de Cotonou pour compter du 04 mars 2023 », ajoute-t-il.

Akpédjé Ayosso

24 février 2023 par