IHPC en 2025

Nouvelle baisse des prix à la consommation en octobre




L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) a enregistré une nouvelle baisse en octobre 2025, poursuivant la tendance amorcée au mois précédent. L’indice est ainsi passé de 102,2 à 102,0, soit une diminution de 0,2 %.

Une baisse générale du niveau des prix a été enregistrée en octobre 2025 au Bénin, selon l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INtaD). Une réduction des prix a été notée dans plusieurs secteurs clés de consommation, notamment les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, qui ont chuté de 0,9 %.

La baisse des prix alimentaires est en grande partie liée aux céréales (-2,5 %) et aux tubercules (-2,5 %), en raison de la récolte abondante du maïs et de l’igname.

Paradoxalement, cette réduction globale a été partiellement compensée par l’augmentation des prix dans des secteurs comme les transports (+0,9 %), où la hausse des coûts des carburants et services de transport a eu un impact significatif.

Une analyse plus détaillée montre que les prix des produits locaux ont diminué de 0,4 %, tandis que ceux des produits importés ont, eux, augmenté de 0,5 %. Cette disparité reflète les effets de la fluctuation des coûts des matières premières mondiales et les pressions liées aux importations. L’inflation sous-jacente, qui exclut les produits énergétiques et saisonniers, est restée stable à 100,4, témoignant d’une certaine stabilité dans l’évolution des prix de fond.

Une dynamique trimestrielle contrastée

Sur un horizon trimestriel (juillet - octobre 2025), l’indice global des prix a chuté de 0,8 %. Cette baisse a été alimentée par des secteurs comme les produits alimentaires (-1,6 %), les restaurants et services d’hébergement (-3,8 %), et les assurances et services financiers (-1,1 %). Néanmoins, plusieurs divisions ont contrebalancé cette tendance, à commencer par les boissons alcoolisées et le tabac (+0,7 %) et le logement (+1,5 %), signifiant un réajustement global des prix dans des secteurs clés.

La baisse des produits frais, qui a reculé de 2,1 %, et des produits hors énergie et frais (-0,7 %) a accentué la déflation des prix. En revanche, le secteur secondaire, incluant les biens industriels, a enregistré une hausse de +0,9 %, soutenue par des coûts accrus de production dans certaines industries.

Un léger ralentissement de l’inflation annuelle

Sur un an, les prix ont progressé de 1,8 % en octobre 2025, bien que cette hausse soit moins marquée qu’en septembre (+2,3 %). Cette modération résulte de la baisse des prix dans plusieurs secteurs, dont les restaurants (-7,4 %) et les services financiers (-2,8 %). Cependant, des hausses notables ont été enregistrées, notamment dans les produits alimentaires (+6,2 %) et les transports (+2,1 %).
L’augmentation des prix des produits frais (+9,3 %) et des produits énergétiques (+7,5 %) demeure un facteur déterminant dans la progression annuelle des prix. Par ailleurs, les produits importés ont vu leur prix augmenter de 3,7 %, contrastant avec une hausse plus modérée des produits locaux (+1,6 %).
Une inflation modérée mais soutenue par certains secteurs

Le taux d’inflation annuel moyen a atteint 0,9 % à fin octobre 2025, un léger recul par rapport au mois précédent (1 %), marquant une dynamique globale de modération. Cependant, certains secteurs continuent de peser sur le niveau des prix, notamment les biens non durables, qui ont vu leurs prix augmenter de 7,8 %, ou encore les biens durables (+1,2 %), qui connaissent une hausse plus mesurée.

11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




