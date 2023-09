Nouvelle attaque de groupes armés à Karimama

Bako-Maka, une localité de la commune de Karimama, dans le département de l’Alibori, a été le théâtre d’une attaque des groupes armés ce mercredi 06 septembre 2023. Des morts et des blessés auraient été enregistrés.

Des individus armés non identifiés se sont encore illustrés ce mercredi 06 septembre à Karimama dans le département de l’Alibori. Une attaque dans le village de Bako-Maka a fait 03 morts et de 02 blessés, selon les informations. Les victimes sont des civils selon Le Potentiel.

La région septentrionale du Bénin est la cible depuis plusieurs mois, des attaques de groupes armés qui perturbent la quiétude des populations. Le gouvernement béninois, prenant la mesure de la situation a détaché les forces de défense et de sécurité dans la région afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Plusieurs équipements dont des hélicoptères ont été acquis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Bénin.

F. A. A.

