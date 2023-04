Nouvelle Grenade : Oasis du XXIème siècle

Et si la Nouvelle Grenade, cet ancien royaume qui associait la Colombie, le Panamá, le Venezuela et l’Équateur devenait un corridor de refuges écologiques ? Un incubateur de nouvelles civilisations entre l’Amérique du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient ? Une odyssée paysanne qui nous reconnecte à nos racines ? Un laboratoire de sciences participatives et d’innovation collective ? Une relation triangulaire entre économie orange, économie verte et économie bleue ?

En son temps, Grenade l’andalouse a joué un rôle d’incubateur de civilisations qui a beaucoup inspiré son Altesse Cheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï : « Quand le monde arabe était tolérant et acceptait les autres, il menait le monde : de Bagdad à Damas. Et l’Andalousie et plus loin encore ; Grenade a fourni des balises de science, de connaissances et de civilisation, parce que les valeurs humaines étaient la base de nos relations avec toutes les civilisations, cultures et religions. De même, quand nos ancêtres sont partis d’Andalousie, des gens issus d’autres confessions les ont suivis.

La tolérance n’est pas un slogan, mais une qualité que nous devons chérir et pratiquer. Il doit être tissé dans le tissu de notre société pour préserver notre avenir et maintenir les progrès que nous avons réalisés. Il ne peut y avoir d’avenir pour le Moyen-Orient sans un reconstruction intellectuelle qui rétablit la valeurs d’ouverture idéologique, de diversité et de l’acceptation des points de vue des autres, que ce soit intellectuel, culturel ou religieux. »

Grenade et Nouvelle Grenade invitent à réfléchir à une NOUVELLE FRONTIÈRE. Faut-il aussi y voir un clin d’œil au récit légendaire de cette jeune corse d’Aleria, Diana, enlevée par des corsaires et libérée du roi de Grenade par son fiancé, Paolo ? Le terme "Nouvelle Frontière" a été utilisé par John F. Kennedy, très conscient de ses origines irlandaises : « Nous nous trouvons aujourd’hui face à une nouvelle frontière - une frontière d’opportunités infinies... Au-delà de cette frontière, s’étendent les domaines inexplorés de la science et de l’espace ».

Demain, la biodiversité s’appuiera sur des programmes d’exploration spatiale. Ce nouvel itinéraire fonctionnera avec un quantité incroyable de données mobilisant une grande volume de technologies liées à l’internet et une petite quantité d’énergie grâce à des techniques environnementales ou hautes technologies vertes. Aussi, la Nouvelle-Grenade pourra être identifiée comme une "autoroute de la connaissance" sur le chemin d’Antoine de Saint-Exupéry et sa passion du dialogue, de la compréhension mutuelle et consolidation de la paix, mais aussi au croisement d’initiatives et d’exemples de coopération de nouvelles Silicon Valleys telles que la Cité du savoir au Panama ou Yachay (Espace de la connaissance) en Équateur.

La Nouvelle Grenade doit s’envisager comme une contribution futuriste pour faire rayonner au-delà des océans notre rôle stratégique de Babylone de l’agroalimentaire et du consommer autrement.

Quelle place jouera l’économie orange dans ces nouvelles chaines de valeur ? Et d’ailleurs, qu’est-ce que l’économie orange ? Frank Sinatra a déclaré que le l’orange est la "couleur la plus content". L’économie orange désigne l’ensemble des industries culturelles et créatives des pays du monde. Plusieurs études ont été menées en Amérique du sud . On considère par exemple qu’elle contribue à 6,3% du produit intérieur brut (PIB) du Panama, soit presque le triple de ce que représente le canal de Panama, et génère plus de 50 000 emplois La couleur orange est généralement associée à la culture l’identité et la créativité. Les entreprises qui dérivent de ces activités culturelles et créatives contribuent avec des impacts significatifs au développement de l’économie colombienne et ses grands pôles urbains (Medellín, Cali, Cartagena, Bogota...). En 2012, ce secteur représentait environ 1,6 % du produit intérieur brut du pays, et a dépassé la culture de café (0,6%).

Cette couleur orange peut être associée aux pays occidentaux, avec des références au divertissement ou à l’extraversion. Certaines philosophies et religions, comme le confucianisme, identifient l’orange avec l’idée de transformation. En Inde, le ‘’chakra orange’’ est l’abdomen. Cette partie du corps est le centre créatif de l’individu.

Demain, l’économie orange devra certainement dans la Nouvelle Grenade unir un point interculturel pour favoriser la combinaison avec l’économie bleue (valorisation de nouvelles ressources liées à la mer) et de l’économie verte bien connue des stratégies de territoire en matière de décarbonisation.

Une relation triangulaire pour plus d’interconnexions : associant la créativité de l’Amérique latine, l’esprit inventif de L’Europe et les capacité d’investissements du Moyen-Orient. En somme, une alliance entre l’Amérique du Sud, l’Europe et Moyen-Orient pour construire la Nouvelle Grenade à la façon d’une coalition créative d’acteurs.

Kevin LOGNON

