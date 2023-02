Nouvel exploit de Noélie Yarigo

S’il y en a une qui porte toujours haut le flambeau national, c’est bien sûr Noélie Yarigo. La sprinteuse vient encore de réaliser un exploit en Espagne.

La Guéparde de la Pendjari a une nouvelle fois frappé très fort. Face à ses concurrentes, ce mercredi 22 Février 2023, sur le 800 m à Indoor tour Gold à Madrid en Espagne, Noélie a réalisé une performance de 2’01’47. La Béninoise s’est offerte la médaille d’or au terme de la course.

Une médaille de plus pour Yarigo après sa victoire lors de l’étape de Silver où elle a réalisé la meilleure performance mondiale de l’année avec un chrono de 1’59’29.

Sur sa page Facebook, l’athlète béninoise a comme c’est de sa coutume partagé sa joie avec ses fans.

« Nouvelle victoire ce soir au World Indoor Tour à Madrid. Aujourd’hui, je me sens poussée à t’offrir la reconnaissance qui te revient pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n’ai jamais manqué de repos quand tout s’agitait en moi et autour de moi, tu étais là silencieux, apaisant. Au cœur des agitations, tu ramenais le calme en m’apprenant à relativiser. Je n’ai jamais manqué d’amour, le tien, inconditionnel, moi si rétif et peu enclin à la reconnaissance. J’ai reçu tes soins spécifiques en plusieurs circonstances, merci. Je n’ai pas manqué de protection face au danger inconnu de moi mais connu de toi, je n’ai pas manqué d’assistance pour me conseiller, me guider, m’accompagner, me relever, me consoler dans les jours sombres. Je ne manquerai pas de te célébrer en attendant mieux quand, je le ferai en ta présence pour toujours, gratifié du bonheur et de la grâce qui est en toi seul.

Merci Seigneur ! », a écrit celle qui est surnommée la Guéparde de la Pendjari.

J.S

23 février 2023