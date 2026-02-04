mercredi, 4 février 2026 -

522 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Groupe de Réflexion et d’Action (GRA)

« Nouveaux Horizons » vers un Bénin de splendeurs




Un visuel marque la Une de la presse depuis quelques jours. Il s’agit d’un emblème aux traits évocateurs : Soleil levant, à moitié caché par un paysage scintillant sous sa lumière et des silhouettes en admiration devant un horizon de rêve, le tout incrusté dans un environnement de verdure qu’entrelacent des lianes. Le logo suscite des interrogations, alimente les conversations et fait l’objet de spéculations.

Fin de suspense pour le logo du Groupe de réflexion « Nouveaux Horizons ». Les initiateurs, concepteurs et auteurs des messages véhiculés par ce logo ont décidé maintenant de sortir de l’anonymat.

Leur vision est en parfaite harmonie avec le message délivré, le 03 février 2026, au Dôme du Sofitel Cotonou, par le président de la République. Son Excellence Monsieur Patrice TALON a prononcé l’un des discours les plus prophétiques de l’histoire du Bénin, projetant aux horizons 2060, les images d’un Bénin devenu un « Monde de Splendeurs ».

Ce grand événement s’est déroulé sous le regard prometteur et rassurant de WADAGNI-TALATA, duo candidat de la mouvance à l’élection présentielle d’avril 2026.
Selon l’explication des initiateurs du GRA, pour un Bénin des splendeurs, il faut des actes, mais surtout des acteurs de premier plan. GRA « Nouveaux Horizons » est ainsi en parfaite harmonie avec la vision futuriste d’un Bénin meilleur, devenu le gouvernail de la gouvernance du Bénin. Ce Groupe de réflexion est en avant-garde de la construction de ces nouveaux horizons.

GRA « Nouveaux Horizons » n’est pas un « nouveau venu » parmi tant d’autres. A vrai dire, il incarne la naissance d’un ESPOIR qui ne s’éteindra plus.

GRA « Nouveaux Horizons » est avant tout une organisation atypique dont la vision est celle d’un futur radieux pour la République du Bénin, et qui se construit avec le présent et les personnes de bonne volonté.

Avec GRA « Nouveaux Horizons », une nouvelle aventure commence pour le Bénin d’Aujourd’hui et de Demain.
Le Groupe a pris la mesure de ce que l’espoir de demain se construit aujourd’hui et a donc décidé de se positionner comme l’un des artisans les plus engagés, aux côtés des acteurs politiques et des partenaires au développement, pour que véritablement, le Bénin affiche sur tous les plans la splendeur qu’il mérite.

GRA « Nouveaux Horizons » est dans le fond une organisation d’analyse citoyenne et du peuple, regroupant des jeunes de tous horizons, des femmes et des hommes de nationalité béninoise, vivant ou non sur le territoire national. Il est ouvert aux sympathisants non nationaux unis à la République du Bénin par des liens particuliers.
Ses membres sont des personnes résolument engagées au service du développement, de la défense de bonnes valeurs éthiques et morales, à travers des actions simples, citoyennes et patriotiques.
Par ailleurs, les citoyens issus de différentes couches ou catégories socioprofessionnelles du pays, ayant le sens de l’Etat, de la République, de la Nation et l’amour de la patrie sont les bienvenus dans ce creuset d’échanges et de formation à la citoyenneté et au patriotisme avéré.

Une organisation pour accompagner le développement du Bénin

GRA « Nouveaux Horizons », loin de se prévaloir d’un quelconque statut de parti politique, est une organisation qui accompagne toute action publique ou privée visant à assurer le bien-être des populations, la paix sociale et le progrès collectif.
Paix sociale et progrès collectif qui mettent davantage en valeur le développement socio-économique du Bénin.

Soutien au duo candidat de la mouvance

L’un des principaux objectifs immédiats du Groupe de réflexion, c’est d’œuvrer à soutenir et à faire porter davantage le duo de candidatures WADAGNI-TALATA en menant des actions concrètes et efficaces sur le terrain, et dans toutes les localités du pays, pour une victoire éclatante à la présidentielle d’avril prochain.

Aussi, les membres du GRA « Nouveaux Horizons » sont-ils déterminés à œuvrer pour convaincre les électeurs à se déplacer massivement pour accomplir leur devoir civique, et marquer leur adhésion par un fort taux de participation à la poursuite de la marche du Bénin vers des horizons meilleurs.

Aussi convient-il de préciser que les idéaux du GRA « Nouveaux Horizons » se perpétueront au-delà de 2026. En ce sens qu’il ne saurait s’assimiler ou se confondre à des mouvements, regroupements ou associations de fortune qui, après avoir poussé comme des champignons, disparaissent, sans s’assurer d’avoir atteint les objectifs assignés.

REJOIGNEZ-NOUS DÈS MAINTENANT POUR UNE EXPERIENCE DE RÊVE.
GRA « NOUVEAUX HORIZONS », POUR UN FUTUR RADIEUX POUR TOUS.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 février 2026 par Ignace B. Fanou




Le champ de Sèmè révèle un potentiel de 950 millions de barils


4 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le champ pétrolier offshore de Sèmè est estimé à 950 millions de barils (…)
Lire la suite

UEMOA et OIT s’unissent pour l’employabilité des jeunes


4 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de la Commission de l’Union économique et monétaire (…)
Lire la suite

AGOA  : une bouffée d’oxygène limitée pour le Bénin et ses voisins


4 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 3 février 2026, le président Donald Trump a fait réactiver l’African (…)
Lire la suite

Sharp Vision : quand la France régule les jeux africains par procuration


3 février 2026 par La Rédaction
Depuis quelques années, le continent africain assiste à l’émergence (…)
Lire la suite

Godomey, marché de charbon et de la pharmacopée


3 février 2026 par Marc Mensah
Lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2026, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Dantokpa se prépare à un déménagement progressif


3 février 2026 par Marc Mensah
Le déménagement du grand marché de Dantokpa se fera progressivement. (…)
Lire la suite

Le Bénin s’impose comme un modèle régional du climat des affaires


1er février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le rapport Businesse Ready (B-Ready 2025) de la Banque mondiale a été (…)
Lire la suite

Les Etats UEMOA ont mobilisé 11 858 milliards FCFA en 2025


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Au titre de l’année 2025, les Etats de l’UEMOA ont mobilisé 11 858 (…)
Lire la suite

Le Port de Cotonou, moteur logistique de l’axe industriel Bénin-Nigéria


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Présenté aux investisseurs nigérians, le Port autonome de Cotonou (…)
Lire la suite

BRIGHT CANDLE SARL agréée pour la production de bougies à Sèmè-Podji


28 janvier 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a accordé l’agrément au régime A du Code des (…)
Lire la suite

NICHAK EMBALLAGES SARL agréée pour une unité d’emballages plastiques (…)


28 janvier 2026 par Marc Mensah
La société NICHAK EMBALLAGES SARL figure parmi les entreprises ayant (…)
Lire la suite

PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL agréée au régime B du Code des (…)


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société la société PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL est (…)
Lire la suite

L’APIEx signe un partenariat avec la Nigerian Investment Promotion (…)


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations du Bénin (…)
Lire la suite

MODEC condamnée à verser 16 millions FCFA à OPTIMA CONSTRUCTION


27 janvier 2026 par Marc Mensah
La Mutuelle Organisée pour le Développement de l’Epargne et du Crédit (…)
Lire la suite

Les pistes pour réformer le secteur des zémidjans à Cotonou


26 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le métier de taxi-moto communément appelé « zémidjan », emploie environ (…)
Lire la suite

Le marché Missèbo rasé


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le marché Missèbo, longeant la lagune de Cotonou, dans le 5e (…)
Lire la suite

Le Bénin émet son 1er Sukuk International à 500 millions $ US


22 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La République du Bénin s’impose comme le premier émetteur souverain (…)
Lire la suite

L’ultimatum de l’AJE aux débiteurs de PADME


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les débiteurs de la Société pour la promotion et l’appui au (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires