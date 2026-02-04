Un visuel marque la Une de la presse depuis quelques jours. Il s’agit d’un emblème aux traits évocateurs : Soleil levant, à moitié caché par un paysage scintillant sous sa lumière et des silhouettes en admiration devant un horizon de rêve, le tout incrusté dans un environnement de verdure qu’entrelacent des lianes. Le logo suscite des interrogations, alimente les conversations et fait l’objet de spéculations.

Fin de suspense pour le logo du Groupe de réflexion « Nouveaux Horizons ». Les initiateurs, concepteurs et auteurs des messages véhiculés par ce logo ont décidé maintenant de sortir de l’anonymat.

Leur vision est en parfaite harmonie avec le message délivré, le 03 février 2026, au Dôme du Sofitel Cotonou, par le président de la République. Son Excellence Monsieur Patrice TALON a prononcé l’un des discours les plus prophétiques de l’histoire du Bénin, projetant aux horizons 2060, les images d’un Bénin devenu un « Monde de Splendeurs ».

Ce grand événement s’est déroulé sous le regard prometteur et rassurant de WADAGNI-TALATA, duo candidat de la mouvance à l’élection présentielle d’avril 2026.

Selon l’explication des initiateurs du GRA, pour un Bénin des splendeurs, il faut des actes, mais surtout des acteurs de premier plan. GRA « Nouveaux Horizons » est ainsi en parfaite harmonie avec la vision futuriste d’un Bénin meilleur, devenu le gouvernail de la gouvernance du Bénin. Ce Groupe de réflexion est en avant-garde de la construction de ces nouveaux horizons.

GRA « Nouveaux Horizons » n’est pas un « nouveau venu » parmi tant d’autres. A vrai dire, il incarne la naissance d’un ESPOIR qui ne s’éteindra plus.

GRA « Nouveaux Horizons » est avant tout une organisation atypique dont la vision est celle d’un futur radieux pour la République du Bénin, et qui se construit avec le présent et les personnes de bonne volonté.

Avec GRA « Nouveaux Horizons », une nouvelle aventure commence pour le Bénin d’Aujourd’hui et de Demain.

Le Groupe a pris la mesure de ce que l’espoir de demain se construit aujourd’hui et a donc décidé de se positionner comme l’un des artisans les plus engagés, aux côtés des acteurs politiques et des partenaires au développement, pour que véritablement, le Bénin affiche sur tous les plans la splendeur qu’il mérite.

GRA « Nouveaux Horizons » est dans le fond une organisation d’analyse citoyenne et du peuple, regroupant des jeunes de tous horizons, des femmes et des hommes de nationalité béninoise, vivant ou non sur le territoire national. Il est ouvert aux sympathisants non nationaux unis à la République du Bénin par des liens particuliers.

Ses membres sont des personnes résolument engagées au service du développement, de la défense de bonnes valeurs éthiques et morales, à travers des actions simples, citoyennes et patriotiques.

Par ailleurs, les citoyens issus de différentes couches ou catégories socioprofessionnelles du pays, ayant le sens de l’Etat, de la République, de la Nation et l’amour de la patrie sont les bienvenus dans ce creuset d’échanges et de formation à la citoyenneté et au patriotisme avéré.

Une organisation pour accompagner le développement du Bénin

GRA « Nouveaux Horizons », loin de se prévaloir d’un quelconque statut de parti politique, est une organisation qui accompagne toute action publique ou privée visant à assurer le bien-être des populations, la paix sociale et le progrès collectif.

Paix sociale et progrès collectif qui mettent davantage en valeur le développement socio-économique du Bénin.

Soutien au duo candidat de la mouvance

L’un des principaux objectifs immédiats du Groupe de réflexion, c’est d’œuvrer à soutenir et à faire porter davantage le duo de candidatures WADAGNI-TALATA en menant des actions concrètes et efficaces sur le terrain, et dans toutes les localités du pays, pour une victoire éclatante à la présidentielle d’avril prochain.

Aussi, les membres du GRA « Nouveaux Horizons » sont-ils déterminés à œuvrer pour convaincre les électeurs à se déplacer massivement pour accomplir leur devoir civique, et marquer leur adhésion par un fort taux de participation à la poursuite de la marche du Bénin vers des horizons meilleurs.

Aussi convient-il de préciser que les idéaux du GRA « Nouveaux Horizons » se perpétueront au-delà de 2026. En ce sens qu’il ne saurait s’assimiler ou se confondre à des mouvements, regroupements ou associations de fortune qui, après avoir poussé comme des champignons, disparaissent, sans s’assurer d’avoir atteint les objectifs assignés.

REJOIGNEZ-NOUS DÈS MAINTENANT POUR UNE EXPERIENCE DE RÊVE.

GRA « NOUVEAUX HORIZONS », POUR UN FUTUR RADIEUX POUR TOUS.

