Dans une dynamique de construction d’un citoyen béninois de type nouveau et davantage conscient de ses devoirs envers la République, le Groupe de Réflexion et d’Analyse (GRA), les « Nouveaux Horizons » a lancé, ce vendredi 27 février 2026, les ateliers de Romuald Wadagni. Il s’agit d’une plateforme d’échanges, de partage d’expériences et surtout de promotion d’idées novatrices pour le développement du Bénin.

« Les horizons de l’auto-entreprenariat à l’ère de l’émergence économique du Bénin : opportunités, astuces et chances de succès », c’est la thématique développée, ce vendredi 27 février 2026, lors d’un webinaire qui consacre le lancement des ateliers de Romuald Wadagni, initiés pour soutenir sa candidature du duo Wadagni-Talata à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin.

Cette session a été animée par le Professeur Albert Honlonkou, Armand Patrick Pognon, coach et président directeur d’université de coaching, et Albin Fèliho, président de la Confédération nationale des entreprises du Bénin (CONEB).

Dans son discours de lancement, le président du GRA « Nouveaux Horizons », Victorien Kougblénou a rendu un vibrant hommage au chef de l’Etat Patrice Talon, intrépide bâtisseur qui d’après lui, a fait un travail gigantesque et titanesque pour la reconstruction du Bénin.

Le président du GRA « Nouveaux Horizons » nourrit l’espoir que l’aube nouvelle qui s’annonce avec le « valeureux » duo Wadagni-Talata, augurera de nouveaux horizons, dans une tendance de « coconstruction » d’un développement véritablement durable.

A propos du GRA « Nouveaux Horizons »

Le GRA « Nouveaux Horizons » selon son président, n’est pas un succédané. Il ne s’agit pas d’un « nouveau venu » parmi tant d’autres. Il incarne la naissance d’un espoir qui ne s’éteindra plus. C’est une organisation atypique dont la vision est celle d’un futur radieux pour un Bénin qui se construit avec le présent et des personnes de bonne volonté.

Le mouvement explique Victorien Kougblénou, a pris la mesure de ce que la connaissance est la clé de voute d’un développement dans le marbre de la pérennité, et que l’espoir de demain se construit aujourd’hui. Ce qui explique son engagement aux côtés d’acteurs politiques et particulièrement du duo Wadagni-Talata et des partenaires au développement afin que le Bénin affiche sur tous les plans, la splendeur qu’il mérite.

« Dans ce fond, Nouveaux Horizons n’est point une organisation politique, mais une organisation d’analyse citoyenne et du peuple, regroupant des jeunes de tous horizons, des femmes et des hommes de nationalité béninoise, vivant ou non sur le territoire national. Il accueille également des sympathisants non nationaux unis à la République du Bénin par des liens particuliers », a souligné le président.

Le GRA « Nouveaux Horizons » n’est pas « une initiative qui passe. « Elle est née pour jouer durablement sa partition dans le nouveau Bénin, mais surtout pour célébrer les valeurs, les méritants de la République. Il porte également l’ambition de la mise en place d’une « université populaire » où le paysan, la bonne dame, le jeune, la personne âgée, le sachant, le technocrate, l’expert, etc, peuvent être reliés par la connaissance, du savoir et des valeurs », a expliqué Victorien Kougblénou.

Romuald Wadagni, cadre compétent et très humaniste

Le candidat au poste de président de la République à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin selon le GRA « Nouveaux Horizons », n’est pas véritablement inconnu. Il emporte sous son ombre, un mystère et une énergie qu’on découvre peu à peu. En plus d’être un homme laborieux, infatigable, excellemment compétent mais surtout intraitable, Romuald Wadagni au fond, est « humainement vulnérable, éminemment emphatique, très sociable et très attaché à l’humain et aux valeurs humanistes. Il porte le souci de ses semblables, il se préoccupe de leur quotidien », a témoigné le président. Aux côtés du chef de l’Etat Patrice Talon, l’homme, a-t-il poursuivi, a laissé, sans avoir été à la manette principale, un héritage qui peut déjà faire école. Celui d’avoir su mettre le Bénin sur la voie de l’émergence économique et de la crédibilité internationale.

Ainsi, à travers les ateliers de Romuald Wadagni, le GRA « Nouveaux Horizons » engage des débats constructifs autour des idées et thématiques d’intérêt général qui prennent à la fois leur source dans les résultats des réformes publiques opérées ces dernières années, et pour lesquelles Romuald Wadagni fut l’une des chevilles ouvrières.

Ces ateliers qui se veulent participatifs, inclusifs et surtout contributifs, vont constituer des creusets d’échanges francs, empreints de courtoisie et de respect mutuel, a expliqué Victorien Kougblénou procédant à l’ouverture officielle de la session inaugurale du webinaire.

F. A. A.

27 février 2026 par ,