Nouveau report des phases psychotechniques et écrites du concours douane

La douane béninoise a annoncé le report des épreuves psychotechniques du concours de recrutement de 150 fonctionnaires prévues initialement pour les 13 et 14 septembre 2025.

Dans un communiqué publié ce lundi 8 septembre, la Direction générale des Douanes a indiqué que les nouveaux tests psychotechniques se tiendront à une date qui sera fixée ultérieurement. Ce report s’inscrit dans le souci de permettre à tous les candidats absents aux épreuves sportives de composer, précise le communiqué.

Une session supplémentaire d’épreuves sportives est prévue pour les postulants qui, pour diverses raisons, n’ont pas pu se présenter lors de la première convocation. Les modalités de cette session exceptionnelle seront rendues publiques le mardi 9 septembre, a ajouté l’administration douanière.

Communiqué Direction Générale des Douanes

