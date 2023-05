Nouveau recrutement dans les Cours et Tribunaux (Les profils)

Le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres, mercredi 31 mai 2023, le recrutement de 167 agents au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l’année 2023.

Un concours est annoncé pour le recrutement de « secrétaires, assistants et préposés des services judiciaires, destinés à appuyer le personnel magistrat et greffier ; les informaticiens, statisticiens et planificateurs, en vue d’assurer la fonctionnalité des applications métiers et la production à temps des statistiques judiciaires ; le personnel financier pour pourvoir les régies de recettes des juridictions aux fins de la tenue des caisses ; les assistants sociaux et spécialistes de l’éducation surveillée pour la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi ». Le personnel sera déployé notamment à la Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme, au Tribunal de Commerce de Cotonou, dans les Tribunaux de première instance de deuxième classe de Malanville, Dassa-Zoumè et Comè, à l’Ecole de Formation des Professions judiciaires e t au Centre national du Casier judiciaire afin de garantir l’efficacité et la fluidité du service public de la Justice.

Selon le Conseil des ministres du mercredi 31 mai 2023 qui a autorisé l’organisation du concours de recrutement des cent soixante-sept agents au profit du Ministère de la justice, de nouvelles juridictions et entités administratives destinées à garantir l’efficacité et la fluidité du service public de la Justice ont été créées grâce aux réformes mises en place depuis 2016.

