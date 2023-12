Face aux députés de l’Assemblée nationale ce jeudi 21 décembre 2023 pour son traditionnel message à la nation, le Chef de l’Etat Patrice Talon a fait le point des actions de son PAG secteur par secteur. Les actions à faire en 2024 ont été également rappelés par le Chef de l’Etat.

Un Bénin développé ! C’est l’ambition du président Patrice Talon pour son pays. Le président de la République l’a fait savoir lors de son traditionnel message sur l’état de la nation, ce jeudi 21 décembre 2023, à Porto-Novo.

Des applaudissements des députés de l’Assemblée nationale, 9è législature ont résonné au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo lorsque le chef de l’Etat Patrice Talon a rappelé les prouesses réalisées par le Bénin. Des prouesses reconnues et saluées par les institutions internationales (FMI, Banque Mondiale) et Agences de notation.

« Ces performances ne sont pas le fruit du hasard. Elles relèvent de l’effort collectif et je voudrais en partager le mérite avec la nation », a déclaré le président de la République. « Nous sommes sur le bon chemin », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat a annoncé pour l’année 2024, d’importants chantiers. L’Etat béninois entend œuvrer à la « production massive de manioc pour fournir l’industrie locale en plein en essor » ; la « transformation de l’arachide en huile locale » pour remplacer les huiles importées. Conscient cela ne peut être possible sans le développement des infrastructures. Patrice Talon s’engage à « reconstruire la grande majorité des pistes et routes à vocation agricole ». Les autres routes ne seront pas pour autant délaissées. « Nous mettons le cap de la modernisation », rassure le Chef de l’Etat.

Dans le domaine de l’éducation, de l’énergie électrique, de l’eau, le numérique et la digitalisation, etc. le président de la République a fait le point des réalisations.

Le gouvernement entend poursuivre la dynamique entamée au niveau de l’enseignement technique et professionnel avec la mise en place des lycées agricoles et écoles de métiers. En ce qui concerne les lycées agricoles, le chef de l’Etat annonce que « les premiers appels d’offres ont été lancés récemment ». « La deuxième moitié de 2024 verra s’ouvrir un peu partout », a précisé Patrice Talon.

Le Bénin a fait d’important efforts dans le secteur de l’énergie mais « beaucoup de désagréments » continuent d’être enregistrés. Patrice Talon en est conscient et promet que des « travaux gigantesques » sont « en cours pour que d’ici 2025 », il y ait une « amélioration dans la fourniture de l’électricité ».

Dans le secteur eau, « les perturbations observées et les insatisfactions ne doivent pas nous faire perdre de vue le chemin parcouru (…) et notre capacité à franchir toutes les difficultés », selon le président Patrice Talon.

En ce qui concerne le secteur de la santé ; le secteur du tourisme, de la culture et des arts, le Chef de l’Etat a rappelé les infrastructures en cours de réalisation pour améliorer la santé des Béninois et Béninoises et l’attractivité de la destination Bénin.

Les ovations des députés ont à nouveau résonné à l’annonce des grands chantiers culturels : Quartier culturel, Arènes, salle de cinéma et de jeux, etc.

Le Chef de l’Etat a aussi mis l’accent sur les investissements mis en place pour le développement industriel du Bénin.

