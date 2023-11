"Nous savons ce que les Guépards vont proposer" (Hugo Broos)

Tout comme Gernot Rohr, le sélectionneur des Bafana Bafana de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, était présent en conférence de presse d’avant match ce vendredi 17 Novembre 2023. Le technicien sud africain dit déjà connaître le plan de Gernot Rohr et de ses poulains.

C’est bien ce samedi 18 Novembre que le Bénin fait ses premiers pas dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards sont en déplacement en Afrique du Sud pour affronter les Bafana Bafana dans le compte de la première journée avant de s’envoler pour le Lesotho pour la deuxième journée. Avant le coup d’envoi du match prévu pour 14h, les deux sélectionneurs des deux formations étaient en conférence de presse vendredi soir.

A l’occasion, Hugo Broos, sélectionneur de l’Afrique du Sud se mettait en confiance jusqu’à confié savoir le plan des Guépards lors de la rencontre. « Nous savons que ce sera difficile à domicile et à l’extérieur, et nous savons ce que le Bénin va nous proposer. Nous nous sommes beaucoup entraînés cette semaine et nous sommes prêts. Je suis très confiant dans notre capacité à atteindre nos objectifs et à nous engager avec la bonne mentalité. Mais n’oublions pas que l’équipe adverse a un entraîneur expérimenté et qu’il est très important de prendre un bon départ dans les éliminatoires de la Coupe du monde. », a-t-il déclaré.

De son côté, Gernot Rohr a fixé ses objectifs pour faire une bonne entrée dans ces qualificatifs. "S’encourager, être positif et jouer. Nous n’avons rien à perdre. On est humble mais on est ambitieux. Nous sommes motivés et on doit jouer sur nos qualités et sur nos points forts...", confiait le coach du onze national.

Place maintenant au jeu.

J.S

18 novembre 2023 par