« Nous promouvons la technologie, un moyen de paiement qui facilite les transactions »

La directrice générale de UBA Afrique, Abiola Bawuah, s’est prononcée, jeudi 25 mai 2023, sur l’innovation bancaire en Afrique lors d’une conférence panafricaine. Elle a réuni en présentiel à Lagos et en ligne des professionnels des médias de l’Afrique.

A la tête d’UBA Africa, Abiola Bawuah, supervise les opérations du groupe sur le continent africain, en dehors du Nigeria. Au cours d’une conférence panafricaine, organisée dans le cadre des Conversations de UBA sur l’Afrique 2023, elle a abordé plusieurs aspects sur l’innovation bancaire en Afrique.

Abiola Bawuah a souligné le soutien d’UBA aux gouvernements des pays africains. « Nous avons soutenu les gouvernements de toute l’Afrique dans des projets d’infrastructure importants. Je m’assure que partout où UBA opère, nous collaborons avec le gouvernement pour assurer le développement du pays », a-t-elle déclaré. L’institution financière, relève-t-elle, a aussi noté que le gouvernement n’est pas en mesure de créer des emplois et que c’est le secteur privé qui doit le faire. Employant plus de 30.000 personnes sur le continent, UBA a créé des millions d’emplois dans toute l’Afrique.

United Bank for Africa fournit des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, en favorisant l’inclusion financière et en s’appuyant sur des technologies de pointe. « Nous avons introduit de nombreux programmes de facilitation des produits pour les consommateurs, les entreprises et les PME, et nous les soutenons sur tout le continent », a affirmé Abiola Bawuah. A l’en croire, UBA est la banque qui soutient les Petites et moyennes entreprises sans garantie une fois que l’entreprise est très bien gérée.

UBA s’associe également à la Fondation Tony Elumelu pour le programme d’autonomisation des jeunes entrepreneurs africains. « L’Afrique est un continent béni avec une population jeune. On m’a dit que près de 70 % de la population de la plupart des pays d’Afrique sont des jeunes », a-t-elle ajouté.

Promouvoir le commerce à travers l’Afrique

Selon la directrice d’UBA Africa, le développement de l’Afrique ne peut être possible sans les infrastructures adéquates. Dans toute l’Afrique, poursuit-elle, tout le monde parle de l’industrie manufacturière et de l’ajout de valeur au secteur agricole. « La quasi-totalité de l’économie africaine est dominée par l’agriculture, qui représente 60 %, et nous avons pris conscience de la nécessité d’ajouter de la valeur. Si vous ne parvenez pas à créer de la valeur ajoutée, vous n’irez nulle part. Tous les gouvernements parlent de l’industrie manufacturière, mais il ne peut y avoir d’industrie manufacturière sans infrastructures ou sans électricité », a indiqué la directrice de UBA Africa. Elle a également fait part de la faible proportion d’échanges commerciaux sur le continent. UBA mène dans ce sens des actions pour promouvoir le commerce dans les pays où elle a des filiales.

« Nous avons créé de nombreuses plateformes et nous avons des moyens de paiement que nous avons appelés Africash et nous travaillons en partenariat avec d’autres organisations pour renforcer le commerce. Nous pensons ainsi que les Africains devraient commercer entre eux », a annoncé Abiola Bawuah. Elle informe que « UBA dispose d’un certain nombre de produits pour faciliter les transactions ».

« Je ne pense pas qu’il y ait un seul pays en Afrique qui ait un excédent de dollars. C’est à nous de promouvoir le commerce à travers l’Afrique et c’est là que UBA intervient. Nous avons investi beaucoup d’argent pour y parvenir par nous-mêmes. Nous n’allons pas faire du commerce entre nous en transportant de l’argent liquide. Nous promouvons la technologie, un moyen de paiement qui facilite les transactions », a-t-elle ajouté.

Les Conversations de UBA sur l’Afrique 2023 se sont déroulées sur le thème « Innover le continent pour la croissance ». Le thème s’inscrit dans la vision de l’Union africaine en matière d’innovation, de technologie et de la nécessité de créer des opportunités sur le continent.

Akpédjé Ayosso

26 mai 2023 par ,