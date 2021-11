« Nous organisons les élections avec toutes les conditions nécessaires »

Tout est prêt pour la tenue des élections communales et municipales au Vénézuela en dépit de la situation économique du pays. C’est ce qu’a déclaré l’Ambassadrice de la République Bolivarienne du Venezuela près le Bénin Belén Teresa Orsini Pic, lors d’une rencontre avec les professionnels de médias, ce vendredi 19 novembre 2021.

Plus de 21 millions de Vénézuéliens sont appelés aux urnes, ce dimanche 21 novembre 2021, pour élire leurs maires, gouverneurs, législateurs régionaux et conseillers municipaux avec un système de vote électronique.

L’opposition est de retour dans la bataille électorale après avoir boycotté la présidentielle de 2018 et les législatives de 2020. Plus de 70.000 candidats sont en lice. « Nous organisons une élection avec toutes les conditions nécessaires », a déclaré Belén Teresa Orsini Pic. Mieux souligne-t-elle, les observateurs internationaux des Nations-Unies, de l’Union Européenne, du Centre Carter, des experts électoraux d’Amérique latine pourront apprécier les capacités du système électoral vénézuélien.

Sanni Gounou du Conseil électoral du Bénin et Mme Irène Béhanzin, troisième adjoint au maire de Cotonou sont également au Venezuela pour le même exercice.

La diplomate rassure que les élections du dimanche prochain seront libres et démocratiques.

Le pays doté des plus grandes réserves du pétrole au monde fait face aux sanctions économiques notamment américaines. La réélection du président vénézuélien a été contestée en mai 2018. L’opposant Juan Guaidó s’est autoproclamé président de la République par intérim le 23 janvier 2019. Il a reçu le soutien des États-Unis et d’une cinquantaine de pays. Les sanctions se sont intensifiées au cours du mandat de Donald Trump. Au titre des sanctions, il y a l’embargo américain sur le pétrolier vénézuélien.

« Le Venezuela est un pays de paix », a déclaré la diplomate. A l’en croire, le gouvernement Maduro a lancé plusieurs appels au dialogue à l’actuel président Joe Biden. « Nous sommes prêts pour le dialogue », a ajouté Belén Teresa Orsini Pic. Elle soutient que le pays en Amérique du Sud développe ses stratégies pour surmonter la situation économique.

L’Ambassadrice s’est aussi réjouie du système orchestre du Venezuela qui bat le record du plus grand au monde. Le samedi 13 novembre 2021, plus 12.000 musiciens vénézuéliens ont interprété la Marche slave de Tchaïkovski. Pour elle, ’’c’est une victoire’’.

Akpédjé Ayosso

20 novembre 2021 par