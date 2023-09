"Nous devons abaisser notre adversaire" (Sélectionneur des Mambas)

Après avoir dévoilé sa liste de joueurs lundi dernier, le sélectionneur de l’équipe nationale du Mozambique, Chiquinho Conde a évoqué le match choc de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 face au Bénin.



Le 09 septembre prochain, les Guépards du Bénin se déplacent à Maputo pour affronter le Mozambique dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. L’adversaire des Guépards, le Mozambique semble déjà prêt à tout pour faire un sale coup au Bénin.

Après avoir dévoilé sa liste de 25 joueurs convoqués lundi, le sélectionneur des Mambas du Mozambique s’est exprimé à l’ouverture de la 58e édition de la Foire Internationale de Maputo. Occasion pour lui d’aborder le choc prévu pour le 09 septembre prochain.

"C’est un match extrêmement délicat et nous devons calmer nos esprits et abaisser notre grand adversaire qui est l’anxiété. Malgré l’intégration de nouveaux éléments, nous garderons l’idée et le système de jeu, en essayant d’être pressants dès la première minute et en ajustant le système tactique en fonction de l’adversaire", a affirmé Chiquinho Conde.

De son côté, le vice-président des équipes nationales du Mozambique, Martinho Mucuana, informait que le regroupement des Mambas démarre le 3 septembre avec l’arrivée des premiers joueurs. Le groupe sera au complet le 5 septembre.

Gernot Rohr et ses poulains sont avertis. Pour rappel, il faut obligatoirement une victoire aux Guépards pour se qualifier pour la CAN 2023 qui se jouera l’an prochain.

J.S

30 août 2023 par