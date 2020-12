« Notre opposition n’est pas liée à la personne de Patrice Talon »

Le Mouvement Populaire pour la Libération (MPL) n’est ni de l’opposition, ni dans l’opposition. Le parti est plutôt l’opposition, selon son président Sabi Sira Korogoné.

« Nous sommes dans une opposition de principe. Notre opposition n’est pas liée à la personne du président Patrice Talon. Nous ne sommes pas dans sa logique. Nous sommes opposés à la gouvernance actuelle, à sa manière d’aborder les problèmes économiques, politiques et de société », a confié le président du MPL Sabi Sira Korogoné, dimanche 13 décembre 2020, sur E-Télé. « Nous sommes ni Yayi ni Talon. On ne peut pas s’associer à une bagarre qui ne nous concerne pas. Nous ne savons pas dans quelles conditions ils sont devenus amis. Qu’est-ce qui les divise ? On en sait rien », a nuancé le président du MPL.

M. M.

14 décembre 2020 par