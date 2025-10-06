lundi, 6 octobre 2025 -

Interview avec Saturnin Agbikossi, Directeur exécutif chez UBA Bénin sur le crédit aux PME

« Notre offre de crédit aux PME est riche, diversifiée et flexible »





Dans son escarcelle, UBA BENIN dispose d’une panoplie de produits pour financer l’activité des petites et moyennes entreprises (PME) au Bénin. A l’épineuse question de garanties préalables, la banque semble avoir trouvé le bon filon pour le financement des PME. Son partenariat avec la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) offre une bouffée d’oxygène aux petites et moyennes entreprises (PME). M. Saturnin Agbikossi, Directeur exécutif de UBA Bénin lève un coin de voile sur l’offre de crédit de UBA BENIN aux PME…

Quel est le contenu de l’offre de crédit que vous proposez aux PME ?

Notre offre de crédit est riche de la diversité des produits de crédit et autres financements que nous proposons. Nos PME n’auront que l’embarras du choix quant à ce qui leur convient pour booster leurs activités. En gros, nous mettons à disposition des PME la gamme de produits suivants :

• Crédit de renforcement du fonds de roulement sous forme de découvert et de crédit à court terme sur 12 mois
• Crédit de financement d’actifs sur 48 mois au maximum
• Des engagements par signatures : Cautions (caution de soumission, caution d’avance de démarrage, caution de bonne fin d’exécution ou de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution douanière et autres garanties bancaires)
• Avance sur marché
• Avance sur facture ou décompte
• Escompte de traite
• Financement grâce au partenariat avec la ZLECAF
• Etc

Quelles sont les conditions que doivent remplir les PME pour en bénéficier ?

Le reproche fait jusqu’ici aux banques est de ne pas souvent accompagner les PME et pour celles qui osent, la barre paraît très haute, de l’avis de ces petites entreprises. Nous entendons ces observations et je puis vous garantir que nous travaillons constamment à offrir des conditions aussi bien souples que respectant l’orthodoxie financière en termes d’octroi de crédit. A UBA, nous avons essentiellement deux types de conditions pour financer les PME. Il existe des conditions aussi bien générales que spécifiques.
Pour les conditions générales, l’entreprise doit justifier d’une existence et d’une activité légale. Elle doit avoir au préalable entrer en relation d’affaires avec la banque et ce depuis trois (3) mois au moins.

Quant aux conditions spécifiques, elles sont fonction du type de crédit, du montant et d’autres paramètres qui sont analysés au cas par cas dans l’ensemble de nos agences sur tout le territoire national. Les propriétaires de PME désireux de jouir de cette offre de financement peuvent aisément entrer en contact avec nous pour une étude plus personnalisée de leur besoin en crédit. Mais nous pouvons vous garantir que nos conditions sont assez souples pour les PME ; elles pourront s’en convaincre elles-mêmes.

Quels sont les domaines d’activités que couvre cette offre aux PME ?

Nous finançons tous les secteurs d’activité de l’économie béninoise ; qu’il s’agisse de : commerce, agroalimentaire, textile, BTP & Prestations de services, transit & consignation, quincaillerie, éducation (collège, école et université), le secteur de la santé à travers le financement des actifs et du fonds de roulement des cliniques, des hôpitaux, pharmacies, le tourisme à travers les agences de voyage, Etc.

La question de garantie demeure une problématique quand il s’agit de financer les PME. Quelle est votre approche à UBA BENIN ?

Face à la problématique de la garantie, UBA BENIN a signé un partenariat avec la Zone de Libre Echange Intercontinentale, pour leur faciliter l’accès aux crédits aux PMEs qui ne disposant pas de garantie. Par ailleurs, nous avons des partenariats avec les agences de l’Etat, les fonds de garantie et les compagnies d’assurance afin d’utiliser de nouveaux véhicules de couverture des risques

Un appel aux PME ?

UBA a mis en place un dispositif d’accueil et d’écoute des PME à travers son service qui s’occupe spécialement des PME, des produits adaptés de financement et une équipe professionnellement apte à enthousiasmer les PME. Nous les invitons donc à faire confiance à UBA BENIN qui est disposé à les accompagner pour la réalisation de leur projet ou au développement de leurs activités.

