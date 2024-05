’’Notre Futur-Dialogues Afrique-Europe’’ s’ouvre le 6 juin

La 6ème édition du Forum régional ‘’Notre Futur-Dialogues Afrique-Europe’’ se déroulera les 6, 7 et 8 juin 2024 à Cotonou (Bénin). Le riche programme du Forum a été dévoilé lors d’une conférence tenue jeudi 30 mai dernier à l’Institut Français de Cotonou.

’’Le Français, pour quoi faire ?’’. C’est la question au centre du Forum ‘’Notre Futur-Dialogues Afrique-Europe’’ prévu à Cotonou les 6, 7 et 8 juin 2024. A travers une série de conférences, débats d’idées et d’ateliers participatifs qui se dérouleront en matinée au Palais des congrès et une soirée culturelle voire festive à l’Institut Français de Cotonou ; les jeunes, experts, chercheurs et artistes d’Afrique et d’Europe vont échanger sur de nouvelles solutions pour repenser la francophonie et contribuer au renouvellement des relations Afrique-Europe.

Le Forum ‘’Notre Futur-Dialogues Afrique-Europe’’ est un « dialogue constructif sur la langue française et son usage en Afrique et partout dans le monde », a fait savoir Lionel Briand, Conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Bénin et Directeur de l’Institut Français du Bénin, lors d’une conférence de presse organisée jeudi 30 mai dernier.

Il est co-construit par un comité éditorial de personnalités béninoises, l’Institut français en partenariat avec des organisations et institutions africaines et européennes. « Ça s’inscrit dans la politique du président de la République depuis sa première élection de recomposer, transformer la relation entre l’Afrique et l’Europe, l’Afrique et la France », a-t-il précisé. Le Directeur de l’Institut Français du Bénin a saisi l’occasion pour remercier les partenaires dont le Ministère béninois de la culture ; Epitech Bénin ; le fournisseur d’accès internet Isocel.

Membre du comité éditorial, Godeline Agbidinoukoun a rappelé les thématiques du Forum. Les échanges seront axés sur quatre sous-thématiques telles que ‘’La langue française entre propriété et appropriation’’, ‘’La langue française dans le dialogue social et politique’’, ‘’La langue française, langue professionnelle d’activité économique’’, ‘’La langue française dans le champ de la créativité et de l’expression culturelle.’’

Des ateliers étudiants se tiennent depuis le 13 mai dans le cadre du Forum dans les universités d’Abomey-Calavi, Parakou, Abomey et Porto-Novo.

Un Hackaton est prévu dans le cadre de cette 6è édition du Forum ‘’Notre Futur-Dialogues Afrique-Europe’’. Le Hackaton sera lancé le 3 juin, a indiqué Elisée Ditchare, membre du Comité éditorial. Cinq jours de compétition à l’issue desquels des prototypes de solutions qui promeuvent la diversité linguistique et culturelle du Bénin seront proposés.

En ce qui concerne le volet culturel du Forum, deux soirées et un bal seront organisés à partir du 6 juin , selon Fabienne Bidou, Directrice déléguée de l’Institut Français du Bénin. Ce sera en soirée à partir de 20h30 ou un peu plus tôt parfois.

Entre autres groupes attendus aux soirées, il y a Les Pépit’ars, Woodsound, Juda, Ayomikoun, Harmony’s Brass Band. Les artistes invitées sont Faty et Kumpan pour la soirée " A l’unisson".

Le slam, le rap sont au programme de la soirée "Tchatche" du vendredi 07 juin 2024.

Le Forum a été lancé en 2022 pour bâtir des fondations nouvelles pour les relations nouvelles entre l’Afrique et l’Europe.Les précédentes éditions se déroulées respectivement à Johannesburg, Yaoundé, Alger, Maurice et Abidjan.

M. M.

31 mai 2024 par ,