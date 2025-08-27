mercredi, 27 août 2025 -

338 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Non, suspendre les élections ne sauvera pas la démocratie africaine




Si vous avez envie de lire une nième incongruité d’un intellectuel et homme politique africain, je vous invite à découvrir la fausse bonne idée de l’ancien ministre centrafricain Adrien Poussou dans le journal français Le Point (Faut-il suspendre les élections présidentielles pour sauver la démocratie en Afrique ?)

Ce dernier dans une tribune consternante et désespérante en appelle à la suspension pour dix ans des élections présidentielles pour dit-il, sauver la démocratie en Afrique. Quelle incongruité !

Ceci n’est plus ni moins une insulte à l’intelligentsia africaine et à toutes les luttes menées depuis tout au moins les indépendances pour faire vivre la démocratie en Afrique et lui donner ses lettres de noblesse.

Il s’agit aussi là d’une fausse bonne idée qui nourrit l’argumentaire et le discours nauséabonds de putschistes et d’autocrates qui s’accrochent au pouvoir prétextant au mieux d’une panne de la démocratie en Afrique et bien plus souvent que la démocratie supposée occidentale ne serait pas adaptée à l’Afrique.

L’aberration, c’est aussi ce raccourci malsain faisant des élections présidentielles, le baromètre de la démocratie. Tout en admettant que cela soit le cas, démocratie égale à élections présidentielles voire alternance au pouvoir, bien nombreux alors les pays africains qui sont démocratie. Je me garde ici d’en faire la liste pour ne pas paraître chauvin en commençant par le Bénin, mon pays.

Enfin, le comble de cette tribune est qu’elle appréhende l’Afrique comme une entité unique, occultant les réalités propres à différents pays dans lesquels, malgré les balbutiements, la démocratie bat son plein.

Pour un intellectuel et ancien ministre d’un pays à la situation politique fragile depuis des lustres, ce raccourci me laisse perplexe. C’est un manque d’honnêteté et d’ambition qui ne dit pas son nom. Sacrilège !

Tout démocrate engagé pour une Aube Nouvelle en Afrique doit dénoncer avec la dernière rigueur cette tribune.

Chedrak Chembessi, PhD
Citoyen béninois
Co-fondateur Agora 229

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




Arrestations au Sahel : le signal des libertés en recul


13 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 1er août dernier, l’ex premier ministre malien, Moussa Mara a été (…)
Lire la suite

« On vous en doit une, Monsieur le Président »


27 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 1er Août 2025, notre pays, le Bénin célébrera le 65e anniversaire de (…)
Lire la suite

Le professeur Abdou Moumouni Dioffo, une énergie en héritage


26 juin 2025 par Judicaël ZOHOUN
Parfois, des enchaînements insondables ramènent à notre conscience des (…)
Lire la suite

Les Afriques, contraintes du continent et prospection solutions


4 avril 2025 par Akpédjé Ayosso
Comme à son habitude, le Mouvement des étudiants panafricains de (…)
Lire la suite

Clash Trump-Zelensky : la suspension de l’aide militaire pour l’Ukraine


7 mars 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ce lundi, le 3 mars, Donald Trump a ordonné une « pause » dans l’aide (…)
Lire la suite

Attila, Poutine, Trump et Vance


4 mars 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ce ne fut pas Yalta, ni Versailles, ni Nuremberg ! Mais c’est (…)
Lire la suite

200 ans de la Promenade des Anglais


23 décembre 2024 par Judicaël ZOHOUN
La Promenade des Anglais a été inaugurée en 1824 grâce à l’initiative (…)
Lire la suite

MANIFESTE POUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE DES DESCENDANTS DE TIRAILLEURS


1er décembre 2024 par Judicaël ZOHOUN
(Par Aliou TALL, président du RADUCC) Préambule. A l’occasion du (…)
Lire la suite

LE REGLEMENT DES CONFLITS PAR LA PROCHAINE ADMINISTRATION TRUMP


1er décembre 2024 par Ignace B. Fanou
L’arrivée ou le retour au pouvoir du président américain Donald Trump (…)
Lire la suite

Hommage à Amilcar Cabral gênât penseur de la révolution africaine


8 septembre 2024 par Judicaël ZOHOUN
Amilcar Cabral (12 septembre 1924 – 20 janvier 1973 à Bafata), dont le (…)
Lire la suite

A LA REDECOUVERTE DE L’OEUVRE INTEMPORELLE DE JACQUES ROUMAIN, écrivain (…)


18 août 2024 par Judicaël ZOHOUN
Quatre-vingts années se seront écoulées. Le 18 août 1944, Jacques (…)
Lire la suite

11août, Yédénou Adjahoui, une présence permanente dans la mémoire (…)


17 août 2024 par Judicaël ZOHOUN
Le souvenir d’un grand Passeur de Culture A quand un Mémorial digne (…)
Lire la suite

Prague et Ploërmel : deux cités avant-gardistes grâce à leur horloge (…)


4 août 2024 par Judicaël ZOHOUN
L’horloge astronomique de Prague est sans doute l’horloge médiévale la (…)
Lire la suite

100 ans de musique et de science quantique, et ce n’est qu’un début…


1er août 2024 par Judicaël ZOHOUN
Le 7 juin 2024, les Nations Unies ont proclamé 2025 comme l’Année (…)
Lire la suite

NORMO-REGULATION ...


23 juillet 2024 par Judicaël ZOHOUN
On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs (…)
Lire la suite

De la nécessité d’un développement ‘’guidé’’ pour le Sénégal sous (…)


6 juillet 2024 par Judicaël ZOHOUN
Cela fait près de cent jours que le nouveau régime de la troisième (…)
Lire la suite

EFFICACEMENT


2 juillet 2024 par Judicaël ZOHOUN
Oncle AGBAYA On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige (…)
Lire la suite

TIANI ET PAS BUHARI


27 juin 2024 par Judicaël ZOHOUN
Oncle AGBAYA On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires