Non, suspendre les élections ne sauvera pas la démocratie africaine

Si vous avez envie de lire une nième incongruité d’un intellectuel et homme politique africain, je vous invite à découvrir la fausse bonne idée de l’ancien ministre centrafricain Adrien Poussou dans le journal français Le Point (Faut-il suspendre les élections présidentielles pour sauver la démocratie en Afrique ?)

Ce dernier dans une tribune consternante et désespérante en appelle à la suspension pour dix ans des élections présidentielles pour dit-il, sauver la démocratie en Afrique. Quelle incongruité !

Ceci n’est plus ni moins une insulte à l’intelligentsia africaine et à toutes les luttes menées depuis tout au moins les indépendances pour faire vivre la démocratie en Afrique et lui donner ses lettres de noblesse.

Il s’agit aussi là d’une fausse bonne idée qui nourrit l’argumentaire et le discours nauséabonds de putschistes et d’autocrates qui s’accrochent au pouvoir prétextant au mieux d’une panne de la démocratie en Afrique et bien plus souvent que la démocratie supposée occidentale ne serait pas adaptée à l’Afrique.

L’aberration, c’est aussi ce raccourci malsain faisant des élections présidentielles, le baromètre de la démocratie. Tout en admettant que cela soit le cas, démocratie égale à élections présidentielles voire alternance au pouvoir, bien nombreux alors les pays africains qui sont démocratie. Je me garde ici d’en faire la liste pour ne pas paraître chauvin en commençant par le Bénin, mon pays.

Enfin, le comble de cette tribune est qu’elle appréhende l’Afrique comme une entité unique, occultant les réalités propres à différents pays dans lesquels, malgré les balbutiements, la démocratie bat son plein.

Pour un intellectuel et ancien ministre d’un pays à la situation politique fragile depuis des lustres, ce raccourci me laisse perplexe. C’est un manque d’honnêteté et d’ambition qui ne dit pas son nom. Sacrilège !

Tout démocrate engagé pour une Aube Nouvelle en Afrique doit dénoncer avec la dernière rigueur cette tribune.

Chedrak Chembessi, PhD

Citoyen béninois

Co-fondateur Agora 229

27 août 2025 par