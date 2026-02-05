jeudi, 5 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Banque

Nomination de Loknath Mishra au poste de directeur général de UBA UK




La banque africaine internationale United Bank for Africa (UBA) a annoncé la nomination de Loknath Mishra au poste de directeur général de UBA UK.

Cette nomination, qui prendra effet le 2 février 2026, renforce l’engagement du groupe à consolider sa présence internationale et à renforcer son rôle de passerelle financière essentielle entre l’Afrique et le reste du monde.
En tant que directeur général de UBA UK, M. Mishra s’attachera à positionner la filiale britannique comme un centre d’excellence en matière de conformité réglementaire et de service à la clientèle, à renforcer la résilience financière grâce à la diversification des sources de liquidités et de revenus, ainsi qu’à approfondir le leadership d’UBA dans le domaine du commerce, des transactions et des services bancaires correspondants afin de soutenir les flux commerciaux à destination et en provenance de l’Afrique.

M. Mishra est fort de plusieurs décennies d’expérience dans le secteur bancaire international, notamment dans les domaines de la banque de détail, de la banque d’entreprise, de la banque d’investissement et de la banque transactionnelle. Il s’est distingué par la mise en place et la direction de plateformes bancaires réglementées au Royaume-Uni et en Europe.
Avant de rejoindre UBA UK, M. Mishra a occupé le poste de directeur général de ICICI Bank UK, où il a joué un rôle central dans le renforcement de la présence de la banque sur les marchés britannique et européen, tout en améliorant considérablement la gouvernance, l’engagement réglementaire et la résilience opérationnelle.

Il a également occupé d’autres postes de responsabilité au sein de l’ICICI Bank Limited, notamment celui de directeur du groupe Wholesale Banking et de directeur international des services bancaires transactionnels, contribuant à l’expansion de la franchise mondiale de la banque, au renforcement des cadres de gestion des risques et à la mise en œuvre d’initiatives de transformation axées sur le client dans les segments des entreprises, des institutions et desétablissements financiers.

M. Mishra est largement reconnu pour son leadership dans des environnements réglementaires complexes et pour avoir stimulé l’innovation numérique dans les domaines du financement du commerce, de la gestion de trésorerie et de la banque de détail. En récompense de sa contribution aux services financiers, il a reçu le titre de « Freedom of the City of London ».
S’exprimant au sujet de cette nomination, Oliver Alawuba, directeur général du groupe UBA, a déclaré : « Loknath apporte une combinaison exceptionnelle d’expérience bancaire internationale, de crédibilité réglementaire et d’expertise approfondie dans les services bancaires de gros et transactionnels. Son leadership sera déterminant pour faire progresser le rôle de UBA UK en tant que filiale phare du groupe et pour renforcer notre capacité à soutenir les flux commerciaux et d’investissement entre l’Afrique et les marchés internationaux. »
Selon M. Alawuba cette nomination souligne l’investissement continu de UBA dans la création d’une franchise bancaire internationale de classe mondiale qui soutient l’intégration économique de l’Afrique dans l’économie mondiale.
Pour sa part, M. Mishra, qui s’est réjoui de sa nomination, a déclaré : « Je suis honoré de rejoindre UBA à un moment où le groupe connaît des opportunités importantes. Le rôle unique de UBA dans la connexion de l’Afrique aux marchés globaux est à la fois convaincant et stratégiquement important. Je me réjouis de travailler avec mes collègues du groupe pour renforcer la plateforme de UBA UK et aider nos clients à stimuler la croissance en Afrique et au-delà. »

UBA UK joue un rôle essentiel au sein du réseau international du groupe UBA, en soutenant les entreprises, les institutions financières, les États et les partenaires mondiaux africains grâce à ses solides capacités en matière de correspondance bancaire, de financement du commerce, de services bancaires transactionnels et de trésorerie.

5 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




