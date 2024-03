Noélie Yarigo reçoit un chèque cadeau de Nobila Assurance

Le Gouvernement Talon ne sera certainement pas le seul à honorer Noélie Yarigo. Après sa médaille de bronze remportée aux mondiaux d’athlétisme en salle à Glasgow, Nobila Assurances a suivi les pas du Gouvernement en offrant un chèque cadeau à l’Amazone.



Les honneurs s’enchainent pour Noélie Yarigo. De retour au bercail dans la nuit du mardi à mercredi après sa médaille de bronze à Glasgow, Yarigo reçoit les honneurs et félicitations.

Il y a quelques jours, l’athlète béninoise décrochait la médaille de bronze lors des mondiaux d’athlétisme en salle à Glasgow. Après avoir été chaleureusement accueillie par une délégation du gouvernement à l’aéroport suivi d’un chèque de 15 millions de FCFA, Yarigo était en conférence de presse ce mercredi après midi à Nobila Hotel Airport.

C’était évidemment une nouvelle occasion pour la médaillée de bronze d’être mise à l’honneur en compagnie de son coach. Ouvrant les hostilités, André Apelete AZIBLI, Directeur Général de Nobila Assurance souhaitait déjà à Noélie Yarigo encore plus de belles victoires pour porter le flambeau béninois plus haut. Présent à la conférence de presse, le Président de la Fédération Béninoise d’Athlétisme n’avait pas de mots pour magnifier Yarigo. Viérin Dégon a avoué être séduit par la détermination de Noélie malgré son âge avancé (38 ans).

Enfin, la principale intéressée prenait la parole sous les ovations du pubic présent dans l’enceinte du Nobila Hotel. "C’est avec beaucoup de fierté que je rentre aujourd’hui avec cette belle médaille historique pour pourvoir la célébrée avec tout le peuple béninois. Je suis vraiment fier de ce que j’aie accompli et au même moment, je souhaiterais dire merci à Nobila Assurance qui a cru en moi.", a-t-elle déclaré.

Évidemment, l’Amazone médaillée de bronze allait répondre aux questions des journalistes conviés à la séance. Et c’est à ce moment que Noélie Yarigo surprenait à nouveau son public. "Cette médaille vient sauter un vérou qui datait de très longtemps. Je pense qu’elle vient de me rajeunir et je ne suis pas prête à m’arrêter toute de suite. Je compte encore aller travailler et revenir avec d’autres victoires plus belles que la médaille de bronze.", a-t-elle promise.

Aujourd’hui âgée de 38 ans, Yarigo a révélé qu’elle s’entraine deux fois le jour du lundi à dimanche. Et tout ceci, dans le but d’aller décrocher de plus grandes victoires.

En fin de séance, Noélie Yarigo a eu droit à un chèque cadeau d’une semaine de détente en pension complète venant de Nobila Assurance. A cela s’ajoute un accompagnement de santé de la part du Groupe Nobila évalué à 8 millions de FCFA au cumulé. La conférence de presse a pris fin sur la remise de cadeau à plusieurs autre athlètes dames qui suivent les pas de l’Amazone médaillée de bronze.

