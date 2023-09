Nikanor travaille pour perfectionner ses œuvres

L’artiste béninois Nikanor travaille pour perfectionner sa musique. Il a annoncé la nouvelle à ses fans à travers une publication sur sa page Facebook, mercredi 20 septembre 2023.

Nikanor donne des nouvelles relatives à sa carrière musicale. « Je suis en train de travailler assidûment sur une évolution significative de ma musique et de ma direction artistique » , a-t-il annoncé. À l’en croire, cette transition est un désir qui date de 2022.

« Mon équipe et moi sommes totalement alignés sur cette vision. Il ne s’agit pas de tout révolutionner, mais plutôt de rechercher cette touche de perfection qui rendra mon œuvre encore plus appréciable pour vous », a-t-il expliqué. Nikanor est en studio depuis plus de deux mois pour créer de bonnes vibes.

