Le chef de la branche Afrique de l’Ouest de l’État islamique* (groupe connu sous l’acronyme anglais ISWAP), Ammar bin-Umar, a été éliminé la semaine dernière par les forces gouvernementales nigérianes dans la région du lac Tchad. Cela a été rapporté mardi par le site d’information nigérian Politics Nigeria.

Selon la source, l’aviation nigériane, dans le cadre d’une opération conjointe avec les troupes du Niger et du Cameroun, a lancé le 14 avril des frappes aériennes près de la ville d’Arinne, dans l’État de Borno.

La veille, le porte-parole de la force opérationnelle interarmées multinationale, le colonel Muhammad Dole, a déclaré qu’en avril les troupes du Nigeria, du Niger et du Cameroun ont tué plus de 110 combattants, dont 10 commandants de groupes terroristes, lors d’une opération conjointe près du lac Tchad.

===========

*Par décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 29 décembre 2014, le groupe État islamique (jusqu’en 2014 - l’État islamique d’Irak et du Levant, ISIS) a été reconnu comme organisation terroriste. Ses activités en Russie sont interdites.

TASS

19 avril 2022 par