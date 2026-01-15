Niger : Rosatom attend toujours son uranium

Après des semaines d’immobilisation à Niamey, du convoi du yellow cake parti d’Arlit en direction de Lomé, les choses semblent enfin bouger. Pour rappel, ce convoi d’une trentaine de camions, transporte environ 1000 tonnes de concentré d’uranium, acheté par Rosatom, la société d’État russe. En manque de liquidité, le Niger cherche désespérement à solder cette vente bien qu’illégale au regard du droit international.

Depuis son départ le 27 novembre, le convoi ne parvient pas à sortir du Niger. Avec pour objectif le port de Lomé au Togo, afin d’évacuer le produit par bateau, la destination finale semble inatteignable actuellement. Depuis le 3 décembre, les camions sont stationnés sur l’aéroport de Niamey, la situation sécuritaire dans le pays, ne leur permettant pas de poursuivre le trajet. Cependant, depuis quelques jours, on peut observer deux avions cargos IL-76 stationnés sur l’emprise. Plusieurs observateurs émettent l’hypothèse d’un convoyage du yellow cake par avion jusqu’au Togo, afin de pouvoir charger la cargaison sur un vaisseau russe stationné dans la zone. Le bateau prévu à l’origine, le MATROS SHEVCHENKO amarré à Lomé dans un premier temps, puis au large des côtes, est finalement reparti, le délai d’attente devenant trop long. L’impasse dans laquelle se trouve le convoi commence à s’éterniser et les risques qu’il représente grandissent.

Une solution quoi qu’il en coûte

En effet, le concentré d’uranium n’est pas radioactif dans sa forme actuelle, cependant, les risques de contaminations de l’environnement, de l’eau, de l’air,etc...sont bien réels surtout lorsque la matière est stockée longtemps dans des contenants mal appropriés. Ce risque expliquerait peut-être pourquoi certains conteneurs ont été déplacés sur l’aéroport dans une zone sécurisée, sous contrôle militaire. Sans doute des opérations de maintenance sont en cours afin de palier le retard énorme accumulé sur la livraison et éviter un scandale de plus.

La Russie partenaire privilégié de Tiani, compte bien récupérer cette matière a son profit quoi qu’il en coûte. Que ce soit par avion ou par route malgré les risques démesurés étant donné la main mise des groupes terroristes dans la zone, l’issue doit être trouvée. La Russie n’a pas pour habitude de se montrer patiente et son engouement pour le voisin togolais le démontre. Le partenariat russo-togolais s’accélère et permet un accès à la mer tant attendu. La Russie offrant matériels et hommes au Togo, en échange notamment de minerais, pour l’aider dans sa lutte contre le terrorisme comme elle l’a fait au Niger, au Burkina Faso ou au Mali. Si le Kremlin renforce son emprise dans la zone, il n’est pas prêt à faire crédit à ses alliés. 150 millions de dollars c’est ce prix que le général Tiani espère encaisser.

Omar SYLLA !

X : @Le_Ndar_Ndar

15 janvier 2026 par