Niger : Paris et Berlin plaident pour l’imposition de sanctions contre les rebelles

L’Allemagne et la France, à la veille de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Tolède, préconisent l’imposition de sanctions de l’UE contre les rebelles au Niger, a rapporté l’agence DPA citant des sources diplomatiques.

Selon ses informations, des mesures punitives sont dirigées contre les principaux représentants des rebelles. En outre, les organisations qui soutiennent les putschistes peuvent être sanctionnées.

Les sources de l’agence soulignent que les sanctions de l’UE contre les rebelles doivent être adoptées à l’unanimité par tous les États de l’union. Ces mesures comprendront une interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union européenne. Qui plus est, les avoirs des personnes sanctionnées doivent être gelés.

L’Allemagne envisage d’initier des sanctions de l’Union européenne contre les rebelles nigériens, a annoncé le ministère allemand des Affaires étrangères sur le réseau social X (ex-Twitter).

"L’Allemagne soutient les efforts des pays d’Afrique en vue du règlement de la crise au Niger. Notre objectif est de rétablir l’ordre constitutionnel", a-t-il fait savoir. Selon le texte, la ministre Annalena Baerbock s’est entretenue avec Hassoumi Massaoudou, premier ministre du gouvernement du président nigérien destitué, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et la chef de la diplomatie française Catherine Colonna.

Pour rappel, le 26 juillet, un groupe rebelle de militaires nigériens a annoncé à la télévision la destitution du président Mohamed Bazoum, la fermeture des frontières du pays, l’instauration d’un couvre-feu, la suspension de la Constitution et l’interdiction des activités politiques des partis. Le 28 juillet, ils ont fait savoir que le général Abdourahamane Tchiani était désormais à la tête du pays. Pendant le coup d’État, ce dernier a dirigé la garde présidentielle, dont les unités ont arrêté et détiennent toujours M. Bazoum. En même temps, les autorités militaires ont déclaré qu’en cas d’intervention armée étrangère, elles étaient prêtes à résister et que le chaos et les pertes humaines s’ensuivraient au Niger et dans l’ensemble de la région. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Cédéao, Abdel-Fatau Musah, a annoncé le 18 août dernier que la date exacte du début de l’intervention militaire au Niger a déjà été fixée, mais qu’elle ne sera pas annoncée pour le moment.

L’hebdomadaire parisien Le Canard enchaîné, citant des sources des milieux politiques étrangers et militaires français, a déclaré que les diplomates et les militaires français étaient agacés par les manœuvres des États-Unis pour s’ingérer dans la situation interne au Niger après l’arrivée au pouvoir des rebelles.

