Niger : La fermeture de la frontière entrave l’approvisionnement en vivres (ONU)

Des volumes importants de fournitures médicales et de nourriture destinés au Niger sont bloqués dans les pays voisins en raison de la fermeture des frontières, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), appelant à des "exemptions humanitaires" urgentes des sanctions annoncées contre le Niger.

"[L’OCHA] met en garde contre les conséquences de la crise actuelle sur la situation humanitaire. Des quantités importantes de fournitures médicales d’urgence, d’aliments nutritifs, d’équipements et de stocks alimentaires sont bloquées dans les pays voisins, et la fermeture de l’espace aérien affecte les mouvements à destination et en provenance du Niger", a déclaré le bureau. "Des exemptions humanitaires à la fermeture des frontières et de l’espace aérien sont nécessaires de toute urgence pour permettre la reconstitution des stocks", a souligné l’OCHA.

Dans la situation actuelle, "l’ONU et ses partenaires continuent de fournir une assistance dans tout le pays", indique le rapport. Dans la région de Tahoua, ils ont fourni une assistance médicale à plus de 1.000 personnes par le biais de cliniques mobiles. Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a commencé à distribuer de vivres à plus de 9.000 réfugiés maliens dans la ville de Tchintabaraden.

Les inondations au Niger ont affecté 88.000 personnes, la région de Maradi étant particulièrement touchée. "L’ONU intensifie sa réponse et distribue des kits d’hygiène et des abris tandis que les évaluations se poursuivent dans les zones nouvellement touchées", a déclaré l’OCHA.

Pour rappel, les rebelles nigériens ont annoncé le 26 juillet au soir la destitution du président Mohamed Bazoum, la fermeture des frontières, l’introduction d’un couvre-feu, la suspension de la Constitution et l’interdiction de tous les partis politiques. Deux jours plus tard, ils ont proclamé chef d’État le général Abdourahamane Tchiani qui a dirigé la garde présidentielle dont les unités détiennent toujours Mohamed Bazoum.

