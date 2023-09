Nicolas Jean lance Stork Avocats, cabinet d’avocats d’affaires dédié à l’Afrique

L’avocat d’affaires Nicolas Jean lance Stork Avocats, cabinet spécialisé dans l’accompagnement des acteurs économiques du continent africain. L’ambition de cette nouvelle structure est de devenir une référence dans le conseil juridique dédié aux opérations stratégiques intégrant une dimension africaine.

Après plus de 15 ans passés chez Gide Loyrette Nouel, Nicolas Jean (ex-associé et membre du comité exécutif du cabinet) officialise en cette rentrée le lancement du cabinet

Stork Avocats, avec pour objectif d’offrir un conseil « sur-mesure » et ajusté aux besoins des décideurs africains, via une approche innovante du métier.

En effet, le cabinet a pensé sa stratégie en se plaçant au cœur d’un écosystème d’expertises différentes (juridiques, techniques, stratégiques et financières) lui permettant de constituer et de coordonner l’intervention, pour tous types d’opérations stratégiques, d’une équipe d’experts reconnus pour leurs compétences de premier plan sur le continent.

Fort de sa connaissance étendue des systèmes et régimes juridiques nationaux et régionaux africains (la CEDEAO, la CEMAC, l’UEMOA, la CDAA et l’OHADA) et de ses nombreux partenariats noués avec des cabinets d’avocats africains indépendants partageant le même socle de valeurs, Stork Avocats intervient sur tous types de dossiers à dimension nationale, transnationale ou continentale. Le cabinet accompagne ainsi ses clients (i) champions nationaux et panafricains, dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de croissance, dans leurs opérations complexes (structuration juridique et contractuelle de projets de développement, d’opérations d’acquisitions et de financements structurés), (ii) groupes internationaux soucieux de participer à l’essor du continent, dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de pénétration des marchés africains mais aussi (iii) Gouvernements africains dans la définition et la mise en œuvre de réformes sectorielles stratégiques.

Stork Avocats est composé d’avocats reconnus pour leur expertise en droit des affaires et leur connaissance de l’Afrique acquise sur le terrain. Pour encadrer ses équipes et l’accompagner dans le développement du cabinet, Nicolas Jean peut d’ores et déjà compter sur l’expérience de deux avocates spécialistes du continent : Perrine Delandre, counsel (10 ans chez Gide à Paris et Londres dont une année en mission au sein de la Primature de la République de Côte d’Ivoire) et de Constance Bennet (7 ans chez Gide à Paris et Casablanca).

Nicolas Jean, quant à lui, intervient depuis plus de 15 ans sur l’ensemble du continent africain. Il est Officier de l’Ordre du Mérite Ivoirien. En 2020, Nicolas Jean a créé le think tank A New ROAD (A New Round-Table On African Debts), consacré aux dettes publiques africaines et au développement des investissements étrangers sur le continent. Il figure systématiquement depuis 2020 dans le top 10 du classement Jeune Afrique des 100 avocats d’affaires les plus influents en Afrique francophone (1ère place en 2021) et le Financial Times l’a identifié comme l’un des 5 leaders pionniers du développement durable.

Pour Nicolas Jean : « C’est une grande fierté de pouvoir annoncer à nos clients, partenaires et amis africains le lancement de Stork Avocats. Notre ambition est claire : faire du cabinet une référence dans le conseil auprès des champions du continent. C’est grâce à notre savoir-faire dans le pilotage de projets complexes et à l’agrégation de compétences multiples que nous y parviendrons. Ces forces combinées nous permettront d’aller chercher, aux côtés de nos clients, toujours plus de croissance pour eux et pour les économies dans lesquelles ils évoluent. Avec Perrine et Constance, nous tenons à remercier nos clients pour leur confiance sans cesse renouvelée, comme nous remercions le cabinet Gide pour ces 32 années cumulées d’amitié ».

A propos de Stork Avocats : Stork Avocats est un cabinet d’avocats spécialisé dans l’accompagnement des acteurs économiques du continent africain. Stork Avocats peut intervenir, sans délai, sur tous types de dossiers à dimension nationale, transnationale ou continentale. Le cabinet est présent dans les secteurs générateurs de croissance pour le continent : agriculture, énergie, immobilier, infrastructures, ressources naturelles, économie numérique, tourisme ainsi que le secteur public. À travers son positionnement unique, Stork Avocats s’inscrit dans un nouvel écosystème composé de différents réseaux juridiques et interprofessionnels. https://www.stork-avocats.com/

