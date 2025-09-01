Nicéphore Soglo salue le choix de Romuald Wadagni

L’’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, s’est exprimé sur la désignation du ministre d’État Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle de 2026.

Dans une déclaration accordée au journal L’Événement Précis, l’ex-chef d’État n’a pas caché son enthousiasme face à la désignation de Romuald Wadagni.

« Je le félicite. Ceci pourra permettre de continuer le travail qu’a commencé Talon avec le nouveau ministre de l’Économie et des Finances qui a trouvé les ressources qui ont permis de moderniser le pays… Il paraissait le plus qualifié pour continuer l’œuvre de Talon », a affirmé Nicéphore Soglo.

Pour l’ancien chef de l’Etat, l’option Wadagni n’est pas le fruit du hasard. Elle s’inscrit dans la continuité logique des réformes économiques et des transformations structurelles amorcées sous le régime actuel. Le premier président élu du Renouveau démocratique salue également le dynamisme d’un homme qui, malgré son jeune âge, a su faire ses preuves à la tête des finances publiques.

« C’est le fruit du dynamisme du jeune ministre des Finances, dont le savoir-faire a permis la performance de l’économie béninoise », a-t-il ajouté.

Romuald Wadagni, artisan des principales réformes économiques du régime Talon, est désormais en première ligne pour incarner la continuité et consolider les acquis de la gouvernance actuelle.

1er septembre 2025 par ,