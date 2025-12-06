Nicéphore Soglo honoré à Cotonou pour ses 94 ans

À l’occasion de son 94ᵉ anniversaire, l’ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo a été honoré, samedi 29 novembre à l’hôtel Golden Tlulip de Cotonou. L’évènement a été marqué par des hommages et l’annonce d’une distinction exceptionnelle venue du Mali.

Le patriarche du renouveau démocratique Nicéphore Dieudonné Soglo a célébré ses 94 ans lors d’une cérémonie empreinte de respect, de gratitude et d’émotion. Autour de lui, plusieurs figures de la scène politique béninoise étaient présentes telles que, Alabi Gbégan, le professeur Théodore Holo, maître Robert Dossou, Luc Gnacadja, Vicencia Bocco ainsi que des députés.

Dans son allocution d’ouverture, Dr Luc-Fernand Kpelly, directeur de cabinet du président Soglo, a souligné que la célébration des 94 ans du de l’ancien président n’est pas qu’une fête d’anniversaire. C’est la reconnaissance d’un parcours exceptionnel et l’expression d’une gratitude collective. « À travers Nicéphore Soglo, c’est toute une vision de la vie que l’on honore : celle qui place l’humain au centre, qui valorise la patience, la constance et la bienveillance », a-t-il déclaré.

Des témoignages qui soulignent un héritage durable

Les interventions de différentes personnalités ont mis en lumière un parcours politique qui continue d’inspirer. Théodore Holo, Robert Dossou, Vicencia Bocco et plusieurs autres ont évoqué la rigueur, la fidélité aux principes et la dimension rassembleuse du patriarche.

Tous ont insisté sur son rôle de repère dans un contexte où les valeurs se fragilisent. Sa longévité, son sens du service et son attachement à la dignité humaine ont été présentés comme des traits majeurs de son héritage, partagé par plusieurs générations.

Une distinction venue du Mali

La cérémonie a été marquée par l’intervention de Sa Majesté King Guide Bamba, envoyé spécial du président malien Assimi Goïta. Il a transmis les vœux du président Goïta avant d’annoncer que Nicéphore Soglo est désormais élevé au rang de Grand Immortel de la Sagesse Africaine, la plus haute distinction morale de l’institution Massakunda. « Il sera érigé en votre honneur un Monument Présidentiel de la Sagesse Africaine, au cœur de la Cité Royale de la Renaissance Africaine à Sikasso, dans le Kénédougou, la Terre Verte. Ce monument, symbole de reconnaissance et de transmission, portera votre nom et rappellera aux générations futures la valeur d’une vie consacrée au service, à la paix et à la dignité africaine », a-t-il ajouté.

Dans son intervention, Nicéphore Soglo est revenu sur la traite négrière, qualifiée de « crime aux cicatrices durables ». Il a rappelé les millions d’Africains déportés et déshumanisés, la destruction des identités et l’enrichissement que ce système a généré en Occident.

L’ancien président a insisté sur la nécessité de préserver la mémoire comme instrument de paix et de construction collective. Selon lui, les sociétés africaines doivent poursuivre le dialogue, panser les blessures historiques et bâtir des ensembles sous-régionaux capables de soutenir un développement commun.

6 décembre 2025 par ,