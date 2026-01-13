Nicéphore Dieudonné SOGLO aux CELEBRATION DES VODOUN DAYS AOUIDAH

Initiateur de « Ouidah 92 » qui a ouvert la voie aux actuels Vodun Days, une célébration annuelle qui a pris une dimension nationale et internationale, le premier président du renouveau démocratique, Nicéphore Dieudonné SOGLO, a fait le déplacement de Ouidah pour assister aux manifestations nationales entrant dans le cadre de l’édition 2026 des Vodun Days. Ainsi, dans la soirée du vendredi 9 janvier 2026, l’ancien Président de la République du Bénin a pris part à la grande messe œcuménique du vendredi soir à la plage de Ouidah. Aux côtés des plus hautes autorités de la république, l’ancien président Nicéphore Dieudonné SOGLO a suivi en personne les grands axes de cette cérémonie internationale qui a connu la participation effective des festivaliers venus du Brésil, de la Finlande, etc. C’est au cours de cette cérémonie que les prédictions du Tofa 2026 ont été révélées par les grands prêtres. Emerveillé par le tableau artistique, l’ancien Chef d’Etat s’est félicité des grandes innovations des Vodun Days et surtout de l’investissement du Président Talon à promouvoir la valorisation de notre richesse culturelle. Le Président Nicéphore SOGLO s’est par ailleurs félicité d’avoir la chance de vivre la continuité sous d’autres formes de l’événement culturel majeur, initié et lancé en 1992, et qui a abouti au Festival Mondial des Arts et Cultures Vodoun en 1993, visant à valoriser le patrimoine vodou béninois, institutionnaliser la fête du Vodoun (10 janvier) et promouvoir le tourisme culturel, marquant un tournant pour l’identité culturelle du Bénin. Au terme de cette cérémonie, l’ancien Président Nicéphore Dieudonné SOGLO a présenté ses félicitations au Président Patrice Talon pour avoir réussi à faire de Ouidah le carrefour de la valorisation de notre richesse culturelle, mais surtout d’avoir transformé Ouidah et le Bénin. En 1992, alors président du Bénin, Nicéphore Soglo a lancé le projet « Ouidah 92 » qui avait pour objectif de reconnaître l’universalité du vodou, valoriser la culture béninoise, restaurer la paix interreligieuse et attirer le tourisme culturel. L’initiative a conduit au vote d’une loi faisant du 10 janvier une fête légale pour le vodou au Bénin. Initialement prévu en décembre 1992, le premier festival a eu lieu du 8 au 18 février 1993 à Ouidah, sous le nom de Festival Mondial des Arts et Cultures Vodoun. Cet événement a permis la construction d’infrastructures mémorielles à Ouidah, comme le mémorial de Zumbodi et la porte du Non-Retour.

Quelques images

13 janvier 2026 par