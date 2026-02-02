lundi, 2 février 2026 -

Monde

Niamey, la mise en œuvre de la diplomatie de l’accusation




À Niamey, l’attaque armée survenue fin janvier a d’abord donné lieu à des accusations diplomatiques, avant même qu’une revendication jihadiste n’émerge. Lorsque l’État islamique a ensuite revendiqué l’opération, la parole officielle nigérienne s’est retrouvée fragilisée. Une séquence révélatrice des limites d’une gouvernance sécuritaire fondée sur la précipitation et l’opacité.

Une attaque, puis la mise en scène de la parole politique

Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, une base militaire située dans l’enceinte de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey est la cible de tirs nourris. L’attaque, brève mais intense, plonge la capitale dans un climat de tension. Les faits sont établis, mais les circonstances demeurent floues dans les premières heures. Avant même que les autorités n’annoncent l’ouverture d’une enquête ou ne communiquent des éléments techniques vérifiables, le pouvoir choisit de parler.

Accuser avant d’expliquer

Quelques heures seulement après l’attaque, le chef du régime nigérien, Abdourahamane Tiani, prend la parole. Il accuse publiquement plusieurs chefs d’État étrangers d’être impliqués dans une tentative de déstabilisation du Niger. Parmi eux figure explicitement le président béninois, Patrice Talon.Cette déclaration intervient sans qu’aucun rapport d’enquête, aucune preuve matérielle ni aucun élément de renseignement corroboré ne soient rendus publics. À ce stade, aucune revendication jihadiste n’a encore été annoncée.L’ordre des faits est ainsi inversé : l’accusation précède l’analyse, le politique devance le sécuritaire.

La revendication de l’État islamique, un récit bousculé

Ce n’est que dans un second temps que l’organisation État islamique revendique l’attaque. Cette revendication, conforme aux modes opératoires observés dans le Sahel, replace l’événement dans le cadre d’une menace jihadiste persistante. Elle vient surtout fragiliser la narration officielle initiale, exclusivement tournée vers une lecture géopolitique et extérieure. Le décalage entre la chronologie des faits et celle du discours d’État devient alors évident.

L’opacité comme facteur de défiance

En l’absence d’enquête rendue publique, cette succession de discours alimente les soupçons. La revendication tardive de l’État islamique ne corrige pas le récit initial ; elle l’expose à la contradiction. Plus le pouvoir accuse sans démontrer, plus sa parole devient vulnérable aux faits ultérieurs. Ainsi, l’opacité, censée préserver la sécurité nationale, produit l’effet inverse. Elle nourrit la défiance, tant au sein de la population que chez les partenaires régionaux.

2 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




