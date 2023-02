Neymar remporte son 6e Samba d’Or

La star brésilienne Neymar Jr compte un nouveau trophée.

Cela fait donc six fois que Neymar remporte le Samba d’or. L’attaquant brésilien du PSG a reçu le prix Samba d’or 2022 récompensant le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. C’est la troisième fois d’affilée depuis 2020 que l’ancien ailier du Barça est distingué pour le trophée.

Neymar devient le co-meilleur buteur de la Seleçao (77 buts) a gagné à six reprises le Samba d’or et devance Thiago Silva (3 sacres) au palmarès de ce prix remis à l’issu d’un vote des fans, d’un panel de légendes auriverde et de journalistes spécialisés dans le football européen.

Neymar wins the 2022 Samba Gold, à trophy given to the best Brazilian player in Europe ! 🇧🇷👏🏽 pic.twitter.com/k3NLIvcMXv — PSG Report (@PSG_Report) February 6, 2023

Josué SOSSOU

