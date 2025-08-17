dimanche, 17 août 2025 -

Accident d’un bus dans le fleuve Zou

Neuf rescapés et plusieurs morts




Un bus de transport en commun a chuté au petit matin de ce dimanche 17 août 2025, dans le fleuve Zou. Le drame s’est produit sur l’axe Savè- Glazoué, dans le département des Collines. Neuf rescapés ont été secourus mais les pertes en vies humaines pourraient s’alourdir.

Grave accident de circulation ce dimanche 17 août 2025 sur l’axe Savè- Glazoué. Un bus de transport en commun a chuté dans le fleuve Zou aprés avoir défoncé les garde-fous d’un pont. Le bus selon Bip radio, est immatriculé au Mali, et transportait des passagers. Après l’accident, 9 passagers ont pu s’échapper. Ils ont été évacués à Savè par la police et les secours. « Le bus est complètement immergé avec le reste des passagers dont on ignore encore le nombre », selon le média.

Pompiers, police, et volontaires sont mobilisés sur les lieux de l’accident. Un premier corps a été repêché. Les recherches se pour retrouver les disparus et retirer le reste des corps de l’épave du bus sumergé. Les pertes en vies humaines pourraient s’alourdir.
Selon les informations, le bus a quitté Lomé (Togo) en direction de Malanville, ville située à 800 km de Cotonou, au nord à la frontière Bénin-Niger.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




